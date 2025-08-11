Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ветеринар Середа: длительный сон у кошек является нормальным состоянием
Университет Западной Новой Англии доказал статус винограда как суперфуда
Döstädning: философия чистоты, которая избавит вас от хлама и тревог
Лавандовое масло: универсальное средство для красоты и релакса
Судебный иск против Microsoft: пользователей Windows 10 вынуждают к обновлению
Lexus, Toyota, Honda, Chevrolet, Mazda, Kia и Skoda названы самыми надёжными авто в 2025 году
Мама рэпера Тимати выразила свои эмоции по поводу рождения внучки
Зоопсихолог: пристальный взгляд кошки связан с восприятием звуков и движений
Пусть в твоей обойме, товарищ, всегда хранится пуля для труса и паникера!.. — писала газета Правда 12 августа 1942 года

Отпуск больше не испортит чай: эксперты раскрыли секрет вкусного напитка за границей

Как приготовить идеальный чай в отпуске: советы от экспертов
1:09
Наука

Эксперты нашли решение для одной старой проблемы: как наслаждаться чаем во время отпуска, когда он не такой вкусный, как дома.

Чаепитие
Фото: commons.wikimedia.org by https://persianfoodtours.com/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чаепитие

Зои Харрис, директор по работе с клиентами On the Beach, рассказала, что они объединились с экспертами по чаю и создали специальные чайные пакетики.

Опрос показал, что две трети британцев берут свои пакетики с чаем в отпуск, ведь три четверти из них считают, что чай за границей не такой вкусный. Причина в жесткости воды в разных странах: в Испании, к примеру, она жесткая, что влияет на вкус чая.

Чтобы решить эту проблему, компания Lancashire Tea разработала новую смесь, идеально подходящую для жесткой воды, используя лучшие сорта чая из Кении, Малави и Индии. Главный купажист Тони Уорр объяснил, что они сохранили тот самый вкус, которым можно наслаждаться и за границей.

Чтобы приготовить идеальную чашку, Уорр советует использовать свежекипяченую воду и настаивать чай не менее трех минут, а затем добавлять молоко и сахар, пишет Daily Mail.

Уточнения

Ке́ния (суахили и англ. Kenya [ˈkɛnjə]), официальное название — Респу́блика Ке́ния (суахили Jamhuri ya Kenya, англ. Republic of Kenya) — государство в Восточной Африке. Является бывшей колонией Великобритании, получила независимость 12 декабря 1963 года. Входит в Содружество наций.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Дельфин — умный морской хищник, а не символ безусловной доброты
Домашние животные
Дельфин — умный морской хищник, а не символ безусловной доброты Аудио 
Сбит на взлете: репутации F-35 нанесен очередной удар
Военные новости
Сбит на взлете: репутации F-35 нанесен очередной удар Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
В России ответили на возможность поставки Азербайджаном оружия ВСУ
В России ответили на возможность поставки Азербайджаном оружия ВСУ
Последние материалы
The Economic Times: индийские ВВС рассматривают закупку российских Су-57 и американских F-35
Тренер Люк Карлсон: приседания, жим и подтягивания помогут оценить уровень физподготовки после 60 лет
Гастроэнтеролог Харлов: крепкий алкоголь допустим при кишечной инфекции только в экстремальных случаях
Нейробиолог Рэнди Дж. Нельсон: ночной свет нарушает сон, иммунитет и обмен веществ
Ранние купания, внимательность к воде и солнцу позволят провести отпуск в Египте без проблем
Вот как правильно хранить продукты в морозилке
Метеорологи предупреждают: что стало причиной градового шторма в Башкирии
Эксперты составили список пород собак для малогабаритных квартир
Макияж на выпускной 2025: главные тренды, которые стоит попробовать
Назойливая саранча едва не сорвала выступление Дженнифер Лопес в Казахстане
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.