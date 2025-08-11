Отпуск больше не испортит чай: эксперты раскрыли секрет вкусного напитка за границей

Как приготовить идеальный чай в отпуске: советы от экспертов

Эксперты нашли решение для одной старой проблемы: как наслаждаться чаем во время отпуска, когда он не такой вкусный, как дома.

Фото: commons.wikimedia.org by https://persianfoodtours.com/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чаепитие

Зои Харрис, директор по работе с клиентами On the Beach, рассказала, что они объединились с экспертами по чаю и создали специальные чайные пакетики.

Опрос показал, что две трети британцев берут свои пакетики с чаем в отпуск, ведь три четверти из них считают, что чай за границей не такой вкусный. Причина в жесткости воды в разных странах: в Испании, к примеру, она жесткая, что влияет на вкус чая.

Чтобы решить эту проблему, компания Lancashire Tea разработала новую смесь, идеально подходящую для жесткой воды, используя лучшие сорта чая из Кении, Малави и Индии. Главный купажист Тони Уорр объяснил, что они сохранили тот самый вкус, которым можно наслаждаться и за границей.

Чтобы приготовить идеальную чашку, Уорр советует использовать свежекипяченую воду и настаивать чай не менее трех минут, а затем добавлять молоко и сахар, пишет Daily Mail.

Уточнения

