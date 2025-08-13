Планетарная оборона начинается с прошлого: что древние кратеры говорят о будущем Земли

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В научном сообществе набирают силу новые доказательства, подтверждающие гипотезу о так называемом событии Позднего дриаса — катастрофическом столкновении космического объекта с Землёй около 12 800 лет назад. Последние находки сделаны в Баффиновом заливе, где исследователи обнаружили микроскопические частицы, предположительно имеющие внеземное происхождение, сообщает PLOS One.

Падение Вавилона
Фото: commons.wikimedia by Галерея: https://wellcomeimages.org/indexplus/image/V0034440.html, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Падение Вавилона

Международная команда учёных под руководством Кристофера Мура изучила глубоководные осадочные керны, поднятые со дна залива, и выявила в них следы столкновения, зафиксированные в древних отложениях. Для анализа использовались новейшие методы, а радиоуглеродное датирование подтвердило возраст находок, точно совпадающий с периодом начала Позднего дриаса — резкого климатического похолодания, которое изменило ход истории.

Под микроскопом учёные обнаружили микросферулы, металлические частицы и фрагменты расплавленного стекла, сформировавшиеся при сверхвысоких температурах. Химический анализ выявил аномально высокое содержание платины и иридия — элементов, часто встречающихся в кометах и астероидах, но крайне редких в земной коре. Всё это указывает на внеземную природу события и его глобальный масштаб.

Интересно, что эти данные косвенно поддерживают идеи Грэма Хэнкока, писателя и исследователя, который предполагал существование развитой цивилизации в ледниковый период, уничтоженной космической катастрофой. Параллельно в Луизиане был обнаружен кратер примерно того же возраста, что и находки в Баффиновом заливе, что укрепляет версию о множественных точках удара или обширном взрыве. Даже скептики начинают признавать, что речь идёт о событии глобального масштаба.

Последствия были катастрофическими: резкое похолодание уничтожило экосистемы, привело к вымиранию мегафауны Северной Америки и исчезновению культуры Кловис. Прибрежные поселения, вероятно, были разрушены гигантскими цунами, а внутренние районы континентов пострадали от внезапного и продолжительного снижения температуры.

Теперь команда Мура намерена расширить исследования и изучить керны из других океанических бассейнов. Если в них будут обнаружены аналогичные признаки, это окончательно подтвердит глобальный характер катастрофы. Такой прорыв изменит не только представления о древней истории Земли, но и о рисках, которые несёт космическая среда.

Учёные отмечают, что это открытие актуально и для современности: Земля регулярно подвергается воздействию опасных объектов, а разрушительные воздушные взрывы, подобные древнему, могут происходить чаще, чем считалось ранее. Понимание прошлых катастроф поможет выстроить эффективную планетарную оборону и минимизировать последствия будущих столкновений.

Уточнения

Поздний дриас (также верхний, редко молодой (младший) — калька с англ. Younger Dryas, дриас III) — в позднеплейстоценовой геохронологии завершающий (12,7 — 11,6 ± 0,1 тыс. лет назад) этап последнего оледенения, за которым последовал тёплый пребореальный период голоцена.

Грэм Хэ́нкок (англ. Graham Hancock; род. 2 августа 1950, Эдинбург, Шотландия) — британский писатель и журналист, автор более десятка книг и двух документальных фильмов, снятых им для британского телеканала Channel 4.

Культура Кло́вис — археологическая культура каменного века, распространённая на территории Северной и Центральной Америки.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
