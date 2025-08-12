Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Климатическая бомба замедленного действия: что скрывает Антарктида

Антарктические льды тают изнутри: учёные проанализировали старые фото
Наука

Ученые проанализировали исторические фотографии антарктических шельфовых ледников и сделали важное открытие.

Глобально потепление
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Шельфовый ледник Уорди разрушался изнутри, что подтверждается исследованием, опубликованным в журнале Nature Communications. 

Сравнив старые фотографии с современными спутниковыми снимками, исследователи обнаружили, что теплые океанские воды проникают под лед и разрушают его. Это открытие дает новый инструмент для мониторинга состояния ледников и предупреждает о возможных катастрофических последствиях, если крупные ледники Росс или Ронне начнут разрушаться. 

Ученые подчеркивают необходимость немедленных действий по сокращению выбросов парниковых газов, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения и изменение климата.

Уточнения

Монито́ринг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов экономики.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
