Климатическая бомба замедленного действия: что скрывает Антарктида

Ученые проанализировали исторические фотографии антарктических шельфовых ледников и сделали важное открытие.
Шельфовый ледник Уорди разрушался изнутри, что подтверждается исследованием, опубликованным в журнале Nature Communications.
Сравнив старые фотографии с современными спутниковыми снимками, исследователи обнаружили, что теплые океанские воды проникают под лед и разрушают его. Это открытие дает новый инструмент для мониторинга состояния ледников и предупреждает о возможных катастрофических последствиях, если крупные ледники Росс или Ронне начнут разрушаться.
Ученые подчеркивают необходимость немедленных действий по сокращению выбросов парниковых газов, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения и изменение климата.
Монито́ринг — система постоянного наблюдения за явлениями и процессами, проходящими в окружающей среде и обществе, результаты которого служат для обоснования управленческих решений по обеспечению безопасности людей и объектов экономики.
