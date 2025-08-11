В Башкирии обнаружен редчайший гриб: вот что говорят учёные

Редкий гриб обнаружен в Башкирии: находка инспектора

Инспектор Бижбулякского заказника в Башкирии Сергей Бессилин обнаружил редкий гриб — звездовик бахромчатый (Geastrum fimbriatum).

Гриб был найден в природоохранной зоне, и его фотографиями поделились на официальном канале Министерства природопользования и экологии Башкирии. Обнаружение такого вида подчеркивает биологическое разнообразие региона и важность работы инспекторов, следящих за местной флорой, пишет mkset.ru.

Звездовик бахромчатый — космополитный гриб, который встречается по всему миру, включая сосновые леса на песчаных грунтах. Хотя он распространен, его находка считается редкостью. Гриб представляет собой подземный шарик, который со временем разрывается на лучи, образуя характерный внешний вид. Центральный спороносный мешок созревает на этих лучах и выпускает споры через бахромчатое отверстие.

Гриб съедобен на ранней стадии, когда его мякоть белая и плотная, но его не добывают массово из-за редкости и небольших размеров. Он плодоносит преимущественно в начале и середине осени и часто привлекает внимание натуралистов благодаря своему необычному виду.

