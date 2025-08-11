Житель Калифорнии подал в суд на Microsoft: Windows 10 лишается поддержки

Лоуренс Кляйн, житель Южной Калифорнии, подал иск против Microsoft в суд Сан-Диего, касающийся поддержки Windows 10.

Фото: Wikimedia Commons by Choe Kwangmo, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Компьютер с Windows

Он утверждает, что Microsoft, отменив поддержку Windows 10 с 14 октября 2025 года, принуждает пользователей обновляться на более новые устройства с Windows 11. По его словам, это создает ситуацию, когда старые ноутбуки с Windows 10 становятся практически бесполезными.

Кляйн отмечает, что для обновления до Windows 11 требуется чип TPM 2.0, и без него многие пользователи не смогут сделать этот шаг. Хотя обновление Windows 10 до 11 сейчас бесплатное, не все устройства соответствуют требованиям, что вызывает недовольство среди пользователей.

Существует программа расширенных обновлений безопасности (ESU), которая позволяет продлить поддержку Windows 10, но она требует регистрации в системе Microsoft и стоит 30 долларов. Многие пользователи не хотят проходить эту процедуру.

Кляйн считает, что если доля пользователей Windows 10 на рынке останется ниже 10%, то Microsoft могла бы продолжать бесплатно поддерживать эту операционную систему. Несмотря на то, что Windows 11 появилась на рынке почти четыре года назад, ситуация с прекращением поддержки Windows 10 вызывает множество вопросов, и решение суда может задержаться, поскольку у Microsoft достаточно ресурсов для борьбы с подобными исками.

Уточнения

Чип — одно из названий микросхемы.



