Метеорологи объясняют причины явления и призывают к осторожности: мощный градовый шторм

Метеорологи предупреждают: что стало причиной градового шторма в Башкирии
0:55
Наука

В Башкирии произошел мощный градовый шторм, который сильно потряс жителей Зианчуринского района и Октябрьского.

Это произошло 10 августа, и, как сообщают местные жители, градовые осадки пришлись на разгар лета, что стало настоящим сюрпризом.

Люди были удивлены размером градин, и в соцсетях активно делились фото и видео последствий шторма. Ущерб от стихии пока уточняется, но очевидцы уже публикуют впечатляющие кадры, пишет mkset.ru.

Метеорологи объясняют, что такие явления происходят из-за сильной восходящей конвекции в кучево-дождевых облаках, где образуются переохлажденные капли воды. Хотя летние грозы с градом не редкость для Башкирии, власти призывают всех быть внимательными к прогнозам погоды и соблюдать меры безопасности в случае ухудшения условий.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
