Почти тысяча исследований и 17 метаанализов — миф о креативных левшах развенчан

Учёные развенчали легенду о врождённой гениальности левшей
2:46
Наука

На протяжении десятилетий в популярной культуре и даже в научных кругах жила идея, что левши обладают особым творческим даром. Однако обширный анализ данных, накопленных за более чем сто лет, показал: этот миф не выдерживает проверки фактами.

президент США Барак Обама подписывает документ
Фото: commons.wikimedia by Obama White House Archived from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
президент США Барак Обама подписывает документ

Психологи из Корнелльского университета изучили почти тысячу исследований, посвящённых связи между доминирующей рукой и креативными способностями, и не нашли убедительных доказательств превосходства левшей.

В рамках работы учёные провели метаанализ 17 наиболее репрезентативных исследований, начиная с 1900 года. Эти работы включали измерения почти 50 показателей, связанных с дивергентным мышлением — умением находить множество нестандартных решений. Итог оказался неожиданным для тех, кто верил в стереотип: по некоторым лабораторным тестам небольшое преимущество даже оказалось на стороне правшей. При этом навыки работы руками — будь то ведущая правая или левая — не влияли на успех в подобных заданиях.

Почему же миф о "творческом левше" оказался столь живучим? Одно из объяснений — эффект исключительности. Левши составляют меньшинство в обществе, и любые их выдающиеся достижения легко становятся объектом внимания. К тому же существует стереотип о так называемом "Замученном художнике": исторические наблюдения показывали, что левши чаще страдают психическими расстройствами, включая депрессию и шизофрению. Эти заболевания, в свою очередь, часто ассоциировались с гениальностью, что усиливало связь в массовом сознании между леворукостью, искусством и креативностью.

Не последнюю роль сыграли и статистические искажения. Многие исследования, подтверждавшие миф, концентрировались на сферах искусства и музыки, где левши действительно встречаются чаще, чем в среднем по популяции. Однако более широкий взгляд, охватывающий десятки профессий и сфер деятельности, не выявил систематического преимущества в креативности. Кроме того, ряд ранних работ страдал от маленьких выборок или предвзятого отбора участников, что давало иллюзию корреляции.

Авторы обзора, опубликованного на страницах Psychonomic Bulletin & Review, подчёркивают: хотя индивидуальные различия между людьми могут быть огромными, принадлежность к группе левшей сама по себе не является предсказателем творческих способностей. Этот вывод призван сместить фокус с биологических факторов на личный опыт, образование и среду, которые гораздо сильнее влияют на развитие креативности.

Уточнения

Левша́ (леворукий) — человек, предпочтительно пользующийся левой рукой, нежели правой.

Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
