Галактика Космическая Подкова скрывает рекордную чёрную дыру

Астрономы нашли чёрную дыру в 36 миллиардов масс Солнца
Наука

Астрономы сделали открытие, которое может переписать представления о масштабах Вселенной: в далёкой галактике, известной как Космическая Подкова, обнаружена, возможно, самая крупная из когда-либо найденных черных дыр. Согласно публикации в августовском номере Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, её масса оценивается примерно в 36 миллиардов масс Солнца — величина, едва укладывающаяся в воображении.

Чёрная дыра
Фото: livescience.com by Jiarong Gu), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чёрная дыра

Это чудовище космоса скрыто в центре галактики и настолько массивно, что искривляет пространство вокруг себя, создавая эффект, известный как кольцо Эйнштейна. Такое явление возникает, когда свет от более далёкого объекта огибает мощное гравитационное поле и формирует яркое световое кольцо. Именно благодаря этому эффекту учёным удалось заметить и изучить столь колоссальный объект.

Исследователи применили комбинацию двух методов — гравитационного линзирования и звездной кинематики. Линзирование позволило "увидеть" искривление пространства на огромных расстояниях, а измерения движения звёзд вблизи центра галактики помогли уточнить массу невидимого объекта.

Примечательно, что эта сверхмассивная черная дыра находится в состоянии покоя. Она не активно поглощает вещество, как это делают яркие квазары, а потому почти не излучает света. Её присутствие выдаёт лишь гравитационное влияние на окружающую среду и звёздные орбиты.

Открытие имеет огромное значение для изучения эволюции галактик и их центральных черных дыр. Учёные знают, что при активном поглощении материи квазары способны подавлять формирование новых звёзд, изменяя будущее своей галактики. В случае Космической Подковы речь идёт о так называемой "ископаемой группе" — стадии, когда формирование крупных структур уже завершилось. Вероятно, все сверхмассивные черные дыры в галактиках-компаньонах объединились в одну.

Интересно, что столь важная находка была сделана случайно — во время изучения распределения тёмной материи. Этот же подход, как ожидается, будет применяться и в будущем. Особенно перспективным станет использование космического телескопа "Евклид", который поможет обнаружить ещё больше подобных гигантов и лучше понять взаимосвязь между ростом черных дыр и развитием галактик.

Открытие Космической Подковы и её чудовищной чёрной дыры ещё раз напоминает, что даже в эпоху мощнейших телескопов Вселенная всё ещё полна тайн, которые ждут своего часа, чтобы быть раскрытыми.

Уточнения

Космическая подкова — система из двух гравитационно-линзированных галактик в созвездии Льва.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
