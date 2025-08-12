Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семейство Тимати: как дети от разных избранниц проводят время вместе
Садоводы назвали конец лета лучшим временем для черенкования гортензии
Ветеринар Шеляков: даже квартирная кошка подхватывает опасные вирусы и паразитов
Frontiers in Psychology: реакция на шоколад зависит от вкусовых привычек и ассоциаций
Лучшие натуральные кремы для стоп своими руками — ваши ножки будут благодарны
Маринад с кофе и соевым соусом размягчает мясо при жарке на сковороде
Гибридный внедорожник Zeekr 9X разгоняется до 100 км/ч за 3,1 с
Собчак высказалась о родах невесты Тимати в присутствии потенциальной свекрови
Суперсеты и дропсеты помогают усилить работу мышц без утяжелителей

Исследование показало, что население майя могло превышать 16 миллионов человек

Майя были единой цивилизацией, а не сетью городов-государств
2:18
Наука

Новое масштабное исследование, проведённое археологами из Университета Тулейна, радикально меняет представление об одной из величайших цивилизаций древнего мира — цивилизации майя.

Руины майя в Тулуме
Фото: Openverse by Tracy Uselton, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Руины майя в Тулуме

Используя передовые технологии лидарного сканирования (LiDAR), учёные установили, что в период расцвета на территории нынешней Гватемалы, южной Мексики и западного Белиза проживало до 16 миллионов человек — в разы больше, чем предполагалось ранее.

Традиционно считалось, что майя представляли собой сеть относительно независимых городов-государств. Однако лидарные данные показали, что их поселения были тесно связаны, а система организации охватывала как крупные города, так и сельские районы.

Исследователи обнаружили сложную инфраструктуру, указывающую на развитое управление ресурсами, сельским хозяйством и социальными структурами. Исследование опубликовано в Journal of Archaeological Science: Reports.

В ходе работ был найден крупнейший ранее неизвестный церемониальный центр в мексиканском штате Кампече.

Учёные использовали передовые аналитические методы и обширные лидарные данные, включая материалы НАСА и частных исследований.

Лидар позволяет "видеть" сквозь густую тропическую растительность, создавая детализированные трёхмерные карты поверхности. Это даёт возможность обнаруживать древние дороги, террасы, каналы и строения, скрытые джунглями.

Лидарные карты показали, что почти все обнаруженные постройки располагались не далее чем в трёх милях от крупных или средних площадей, что говорит о планомерной организации территорий.

Сложная система ирригации и земледелия свидетельствует о централизованном контроле производства и распределения продуктов питания.

Результаты исследования меняют восприятие майя — от фрагментированной политической карты к единой и мощной цивилизации с разветвлённой инфраструктурой.

Работа подчёркивает возможности лидарных технологий для археологии, особенно в труднодоступных тропических регионах.

Учёные отмечают, что такая плотность населения могла сделать цивилизацию уязвимой перед экологическими кризисами и политическими потрясениями.

Уточнения

Лида́р (транслитерация LIDAR или LiDAR — англ. Light Detection and Ranging «обнаружение и определение дальности с помощью света») — лазерный локатор, использующий технологию испускания лазером волн оптического диапазона с дальнейшей регистрацией лазерных импульсов, которые были рассеяны объектами: лазерную (или оптико-электронную) локацию.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Лютоволк обитал в Америке от плейстоцена до голоцена около 10 тысяч лет назад
Домашние животные
Лютоволк обитал в Америке от плейстоцена до голоцена около 10 тысяч лет назад Аудио 
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
В Индии началась кампания по бойкоту продукции американских компаний
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Последние материалы
Садоводы назвали конец лета лучшим временем для черенкования гортензии
Ветеринар Шеляков: даже квартирная кошка подхватывает опасные вирусы и паразитов
Frontiers in Psychology: реакция на шоколад зависит от вкусовых привычек и ассоциаций
Лучшие натуральные кремы для стоп своими руками — ваши ножки будут благодарны
Маринад с кофе и соевым соусом размягчает мясо при жарке на сковороде
Гибридный внедорожник Zeekr 9X разгоняется до 100 км/ч за 3,1 с
Собчак высказалась о родах невесты Тимати в присутствии потенциальной свекрови
Суперсеты и дропсеты помогают усилить работу мышц без утяжелителей
Астрономы нашли чёрную дыру в 36 миллиардов масс Солнца
Фитнес-тренеры назвали эффективные альтернативы бегу для кардионагрузки: аэробика, танцы и игры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.