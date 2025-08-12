Исследование показало, что население майя могло превышать 16 миллионов человек

Майя были единой цивилизацией, а не сетью городов-государств

2:18 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое масштабное исследование, проведённое археологами из Университета Тулейна, радикально меняет представление об одной из величайших цивилизаций древнего мира — цивилизации майя.

Фото: Openverse by Tracy Uselton, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Руины майя в Тулуме

Используя передовые технологии лидарного сканирования (LiDAR), учёные установили, что в период расцвета на территории нынешней Гватемалы, южной Мексики и западного Белиза проживало до 16 миллионов человек — в разы больше, чем предполагалось ранее.

Традиционно считалось, что майя представляли собой сеть относительно независимых городов-государств. Однако лидарные данные показали, что их поселения были тесно связаны, а система организации охватывала как крупные города, так и сельские районы.

Исследователи обнаружили сложную инфраструктуру, указывающую на развитое управление ресурсами, сельским хозяйством и социальными структурами. Исследование опубликовано в Journal of Archaeological Science: Reports.

В ходе работ был найден крупнейший ранее неизвестный церемониальный центр в мексиканском штате Кампече.

Учёные использовали передовые аналитические методы и обширные лидарные данные, включая материалы НАСА и частных исследований.

Лидар позволяет "видеть" сквозь густую тропическую растительность, создавая детализированные трёхмерные карты поверхности. Это даёт возможность обнаруживать древние дороги, террасы, каналы и строения, скрытые джунглями.

Лидарные карты показали, что почти все обнаруженные постройки располагались не далее чем в трёх милях от крупных или средних площадей, что говорит о планомерной организации территорий.

Сложная система ирригации и земледелия свидетельствует о централизованном контроле производства и распределения продуктов питания.

Результаты исследования меняют восприятие майя — от фрагментированной политической карты к единой и мощной цивилизации с разветвлённой инфраструктурой.

Работа подчёркивает возможности лидарных технологий для археологии, особенно в труднодоступных тропических регионах.

Учёные отмечают, что такая плотность населения могла сделать цивилизацию уязвимой перед экологическими кризисами и политическими потрясениями.

Уточнения

Лида́р (транслитерация LIDAR или LiDAR — англ. Light Detection and Ranging «обнаружение и определение дальности с помощью света») — лазерный локатор, использующий технологию испускания лазером волн оптического диапазона с дальнейшей регистрацией лазерных импульсов, которые были рассеяны объектами: лазерную (или оптико-электронную) локацию.

