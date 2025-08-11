Лето берет реванш: в центр России идёт теплый антициклон

Синоптик Позднякова рассказала, вернется ли жара в столичный регион

Прощаться с летом ещё рано. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Виной дождей в центре России, по словам специалиста, стал циклон. Атмосферный фронт сформировался над Санкт-Петербургом, но, краем задел и регионы вокруг столицы.

"Сегодня температура где-то не больше 20 градусов. Завтрашний день уже будет с меньшим количеством дождя, и погода будет облачная, с прояснениями. Температура воздуха сейчас у нас ниже климатической нормы где-то на градус-полтора", — пояснила метеоролог.

Место уходящего циклона займёт более комфортная погода — тёплая и сухая, говорит эксперт.

"За счёт прояснений температура в дневные часы начнёт постепенно повышаться, в пятницу, субботу и воскресенье погоду будет определять антициклон, солнца будет много. Ночи станут чуть прохладнее. Минимальная температура будет в пределах в Москве 11-13, по региону 10-15, местами, может быть, и до 8 будет понижаться. Дневная температура в пятницу 20-25, в воскресенье 21-26", — даёт позитивный прогноз специалист.

Татьяна Позднякова добавила, что солнышко нас ещё порадует и прощаться с летом пока рано.