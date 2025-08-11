Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российская звезда Betsy ответила на предложение K-pop группы YOUNG POSSE
Кулинары рекомендуют заменять яйца в домашнем печенье на льняные семена, фрукты и аквафабу
Косметолог Мухина назвала процедуры, которые могли повлиять на внешность Ивлеевой
Азиатское сырьё вытесняет европейское в России
Белый цвет стал самым популярным среди автомобилей в России — исследование
Politico: ЕС хочет добиться участия Зеленского в саммите Путина и Трампа на Аляске
С 1 сентября запрещается предпринимательская деятельность в СНТ
Эксперт по туризму Саймон Худ предупредил о рисках косметических процедур в Турции — нужно проверять сертификацию клиники
Белый уксус удаляет неприятный запах и дезинфицирует туалет — совет клинеров

Лето берет реванш: в центр России идёт теплый антициклон

Синоптик Позднякова рассказала, вернется ли жара в столичный регион
1:27
Наука

Прощаться с летом ещё рано. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила метеоролог информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Блондинка
Фото: unsplash.com by Morgan Sessions morgansessions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка

Виной дождей в центре России, по словам специалиста, стал циклон. Атмосферный фронт сформировался над Санкт-Петербургом, но, краем задел и регионы вокруг столицы.

"Сегодня температура где-то не больше 20 градусов. Завтрашний день уже будет с меньшим количеством дождя, и погода будет облачная, с прояснениями. Температура воздуха сейчас у нас ниже климатической нормы где-то на градус-полтора", — пояснила метеоролог.

Место уходящего циклона займёт более комфортная погода — тёплая и сухая, говорит эксперт.

"За счёт прояснений температура в дневные часы начнёт постепенно повышаться, в пятницу, субботу и воскресенье погоду будет определять антициклон, солнца будет много. Ночи станут чуть прохладнее. Минимальная температура будет в пределах в Москве 11-13, по региону 10-15, местами, может быть, и до 8 будет понижаться. Дневная температура в пятницу 20-25, в воскресенье 21-26", — даёт позитивный прогноз специалист.

Татьяна Позднякова добавила, что солнышко нас ещё порадует и прощаться с летом пока рано.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Сейчас читают
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Наука и техника
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Трамп круто меняет курс в отношениях с Путиным. Он решил не рисковать Любовь Степушова История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
Азиатское сырьё вытесняет европейское в России
Белый цвет стал самым популярным среди автомобилей в России — исследование
Politico: ЕС хочет добиться участия Зеленского в саммите Путина и Трампа на Аляске
С 1 сентября запрещается предпринимательская деятельность в СНТ
Эксперт по туризму Саймон Худ предупредил о рисках косметических процедур в Турции — нужно проверять сертификацию клиники
Белый уксус удаляет неприятный запах и дезинфицирует туалет — совет клинеров
Этот напиток с яблочным уксусом преобразит ваш кишечник за неделю
Дельфин — умный морской хищник, а не символ безусловной доброты
Андрей Бурковский шокирован внезапной смертью Юрия Бутусова
Болельщики ХК "Трактор" пожаловались на сбои и цены при покупке абонементов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.