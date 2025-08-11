Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синоптик Позднякова рассказала, вернется ли жара в столичный регион
Как избежать цистита: профилактика и меры при первых признаках заболевания
Учёные: в природе доминирует инстинкт выживания, а не межвидовая привязанность
Китайский фитнес-блогер Лю Вэйцян установил мировой рекорд, подняв 144,72 кг одним пальцем
Тимати подтвердил появление на свет третьего ребёнка
Учёные нашли лишь четыре аналога Солнца среди 265 жёлтых карликов
Уксус и сода помогут определить кислотность почвы — советы садоводов
У Ксении Бородиной украли резервный телефон во время поездки в Италию
Депутат Госдумы Свинцов ответил на идею операторов заблокировать звонки в мессенджерах

Доставка будущего: курьеры могут исчезнуть с российских улиц

Эксперт назвал условие для полной замены курьеров гражданскими дронами доставки
1:45
Наука

Развитие технологий делает доставку товаров дронами неизбежной, но при этом нельзя забывать о безопасности. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказал председатель Правления Ассоциации "Безопасность туризма" Сергей Груздь, комментируя слова министра транспорта РФ Андрея Никитина о возможном исчезновении профессии курьера из-за развития гражданских беспилотных систем.

Курьер
Фото: flickr.com by Kamyar Adl, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Курьер

Ранее Никитин допустил исчезновении профессии курьера в будущем из-за использования доставки товаров дронами. "Есть эксперименты, связанные с доставкой дронами. Может быть, скоро курьер станет вымирающей профессией", — сказал министр в разговоре с ТАСС.

Груздь уверен, что внедрение дронов в сферу доставки — естественный процесс развития технологий, который уже активно тестируется в военной сфере.

"Научно-технический прогресс не остановить. То, что сегодня кажется таким невероятным, фантастическим, завтра становится реальностью", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что даже при развитии автоматизированных технологий без участия человека обойтись не удастся, а курьеры будут востребованы в ситуациях, где применение дронов невозможно.

"С точки зрения безопасности, по мере развития нашей техносферы, технологий, техники, конечно, где-то появляются новые риски, новые угрозы, это естественно, поэтому забывать о вопросах безопасности нельзя", — предупредил Груздь.

По его словам, для массового запуска беспилотной доставки необходимо создать инфраструктуру, маршруты и системы диспетчерского сопровождения, а также предусмотреть аварийные посадочные площадки для дронов.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Сейчас читают
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Домашние животные
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу Аудио 
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые
Авто
Подержанная Niva Travel 2020 года дорожает на фоне падения цен на новые Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Трамп круто меняет курс в отношениях с Путиным. Он решил не рисковать Любовь Степушова История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
Депутат Госдумы Свинцов ответил на идею операторов заблокировать звонки в мессенджерах
Зрение кошек охватывает 200 градусов и позволяет различать ультрафиолет
В России выяснили, какие классы авто предпочитают мужчины и женщины
Лазерная эпиляция может быть малоэффективна для светлых и рыжих волос
Daily Mail: Тихоокеанскому побережью США грозит мегацунами и землетрясение до 9 баллов
Разрезанный арбуз сохраняет свежесть до трёх дней при температуре 4–5 °C
Пациенты с диабетом перестали нуждаться в инсулине после терапии этим новым препаратом
Эксперты: фридайвинг опасен из-за гипоксии, баротравм и переохлаждения
Способ удаления известкового налета со стекла в душе по методу отелей
Татьяна Лазарева** анонсировала выход собственного музыкального альбома
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.