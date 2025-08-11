Доставка будущего: курьеры могут исчезнуть с российских улиц

Эксперт назвал условие для полной замены курьеров гражданскими дронами доставки

Развитие технологий делает доставку товаров дронами неизбежной, но при этом нельзя забывать о безопасности. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказал председатель Правления Ассоциации "Безопасность туризма" Сергей Груздь, комментируя слова министра транспорта РФ Андрея Никитина о возможном исчезновении профессии курьера из-за развития гражданских беспилотных систем.

Фото: flickr.com by Kamyar Adl, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Курьер

Ранее Никитин допустил исчезновении профессии курьера в будущем из-за использования доставки товаров дронами. "Есть эксперименты, связанные с доставкой дронами. Может быть, скоро курьер станет вымирающей профессией", — сказал министр в разговоре с ТАСС.

Груздь уверен, что внедрение дронов в сферу доставки — естественный процесс развития технологий, который уже активно тестируется в военной сфере.

"Научно-технический прогресс не остановить. То, что сегодня кажется таким невероятным, фантастическим, завтра становится реальностью", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что даже при развитии автоматизированных технологий без участия человека обойтись не удастся, а курьеры будут востребованы в ситуациях, где применение дронов невозможно.

"С точки зрения безопасности, по мере развития нашей техносферы, технологий, техники, конечно, где-то появляются новые риски, новые угрозы, это естественно, поэтому забывать о вопросах безопасности нельзя", — предупредил Груздь.

По его словам, для массового запуска беспилотной доставки необходимо создать инфраструктуру, маршруты и системы диспетчерского сопровождения, а также предусмотреть аварийные посадочные площадки для дронов.