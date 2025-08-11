Депутат Свинцов: запрет звонков в мессенджерах ударит по кошельку россиян

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука » Технологии

Запрет звонков в мессенджерах приведет к резкому росту расходов граждан на связь. Об этом Pravda.Ru заявил зампред комитета Госдумы Андрей Свинцов, комментируя инициативу отключить в России возможность звонков в иностранных мессенджерах.

телеграм не работает
Фото: flickr.com by Ulises Hernandez Pino/Corporación ApropiACYT, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
телеграм не работает

Ранее МТС, "МегаФон", Билайн и Tele2 попросили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источник в правительстве РФ.

Свинцов отметил, что все федеральные мобильные операторы хотят запретить звонки в мессенджерах, чтобы увеличить доход от обычной голосовой связи. По его словам, это ударит по карману россиян.

"Если люди перейдут от звонков в мессенджерах на звонки обычным голосом, по мобильной связи, то стоимость ежемесячного платежа за мобильную связь у большинства граждан вырастет просто в разы", — сказал Свинцов.

Он добавил, что многие привыкли много разговаривать по телефону, и при запрете звонков в мессенджерах ежемесячные счета могут вырасти с 700–800 рублей до 2–3 тысяч.

"Поэтому я считаю, что запрещать звонки в мессенджерах нельзя", — подчеркнул депутат.

По его мнению, необходимо развивать российские мессенджеры с обязательной верификацией звонящего через Госуслуги, чтобы эффективно бороться с телефонным мошенничеством.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
