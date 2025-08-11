Учёные: куры могут помочь снизить аллергию на кошек с помощью антител в яйцах

Куры и кошки: неожиданный союз против аллергии

Аллергия на кошек — одна из самых распространённых причин дискомфорта для любителей домашних животных. Главным источником проблемы является белок Fel d 1, который содержится в слюне кошек. При умывании животные переносят этот белок на шерсть, и он затем распространяется в воздухе, вызывая у чувствительных людей чихание, насморк, зуд и другие симптомы аллергии.

Фото: Wikipedia by Creador1921, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Язык кошки

Недавние исследования, пишет Popular Science, предложили необычный способ снизить воздействие аллергена — с помощью… кур. Оказалось, что цыплята способны вырабатывать антитела к белку Fel d 1, если в их рацион или вакцины добавить его модифицированную форму. Эти антитела попадают в яйца, а затем могут быть использованы в специальном корме для кошек.

Механизм работы метода прост: кошка, поедая корм, обогащённый такими антителами, получает их в свой организм, и они связывают Fel d 1 в слюне, уменьшая его количество. Таким образом, снижается уровень аллергена, который животное выделяет в окружающую среду.

Конечно, это не панацея и не полное устранение аллергии, но первые результаты обнадёживают. Уровень Fel d 1 в организме кошек, получавших такой корм, заметно снижался, что в перспективе может уменьшить выраженность аллергических реакций у людей.

Учёные подчеркивают, что метод находится на стадии развития и нуждается в дополнительных испытаниях для подтверждения долгосрочной эффективности и безопасности. Тем не менее, идея использования куриных антител в борьбе с аллергией на кошек уже получила внимание как среди ветеринаров, так и среди компаний, производящих корма для животных.

Для людей, страдающих аллергией, но не готовых расставаться с питомцем, такие технологии могут стать важным подспорьем. Если разработка пройдёт все этапы тестирования и сертификации, корм с антителами сможет занять своё место на рынке и сделать жизнь аллергиков заметно комфортнее.

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

