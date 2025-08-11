Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джо Беннетт выделил главные и второстепенные факторы прогресса в фитнесе
В Петербурге пресечена деятельность канала нелегальной миграции через Госуслуги
Убийца кандидата в президенты Колумбии имел связь с ВСУ
Учёные нашли неожиданный белок, лишающий мышцы энергии при постковидном синдроме
Сенсация осени: Степаненко возвращается на ТВ после отдыха за границей
Идеальный туалет: 4 проверенных способа на основе натуральных ингредиентов
Выршец: старейший бальнеологический курорт Болгарии изменит ваше представление о здоровье
Эксперты рассказали, что датчик детонации и ЭБУ защищают двигатель от повреждений
Лимонный сок, уксус и мёд улучшают баланс вкуса в супах и соусах

Учёные: куры могут помочь снизить аллергию на кошек с помощью антител в яйцах

Куры и кошки: неожиданный союз против аллергии
2:30
Наука

Аллергия на кошек — одна из самых распространённых причин дискомфорта для любителей домашних животных. Главным источником проблемы является белок Fel d 1, который содержится в слюне кошек. При умывании животные переносят этот белок на шерсть, и он затем распространяется в воздухе, вызывая у чувствительных людей чихание, насморк, зуд и другие симптомы аллергии.

Язык кошки
Фото: Wikipedia by Creador1921, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Язык кошки

Недавние исследования, пишет Popular Science, предложили необычный способ снизить воздействие аллергена — с помощью… кур. Оказалось, что цыплята способны вырабатывать антитела к белку Fel d 1, если в их рацион или вакцины добавить его модифицированную форму. Эти антитела попадают в яйца, а затем могут быть использованы в специальном корме для кошек.

Механизм работы метода прост: кошка, поедая корм, обогащённый такими антителами, получает их в свой организм, и они связывают Fel d 1 в слюне, уменьшая его количество. Таким образом, снижается уровень аллергена, который животное выделяет в окружающую среду.

Конечно, это не панацея и не полное устранение аллергии, но первые результаты обнадёживают. Уровень Fel d 1 в организме кошек, получавших такой корм, заметно снижался, что в перспективе может уменьшить выраженность аллергических реакций у людей.

Учёные подчеркивают, что метод находится на стадии развития и нуждается в дополнительных испытаниях для подтверждения долгосрочной эффективности и безопасности. Тем не менее, идея использования куриных антител в борьбе с аллергией на кошек уже получила внимание как среди ветеринаров, так и среди компаний, производящих корма для животных.

Для людей, страдающих аллергией, но не готовых расставаться с питомцем, такие технологии могут стать важным подспорьем. Если разработка пройдёт все этапы тестирования и сертификации, корм с антителами сможет занять своё место на рынке и сделать жизнь аллергиков заметно комфортнее.

Учёные: куры могут помочь снизить аллергию на кошек
Куриные яйца против кошачьего аллергена — новый подход в науке
Цыплята вырабатывают антитела, снижающие аллергию на кошек
Аллергия на кошек? Корм с куриными антителами может помочь

Уточнения

Аллерги́я (др.-греч. ἄλλος — другой, иной, чужой + ἔργον — действие) — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Сейчас читают
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций
Еда и рецепты
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций Аудио 
Археологи нашли фрагмент древнегреческого декрета в Акре на востоке Крыма
Наука и техника
Археологи нашли фрагмент древнегреческого декрета в Акре на востоке Крыма Аудио 
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
В России ответили на возможность поставки Азербайджаном оружия ВСУ
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
Последние материалы
Учёные нашли неожиданный белок, лишающий мышцы энергии при постковидном синдроме
Сенсация осени: Степаненко возвращается на ТВ после отдыха за границей
Идеальный туалет: 4 проверенных способа на основе натуральных ингредиентов
Выршец: старейший бальнеологический курорт Болгарии изменит ваше представление о здоровье
Куры и кошки: неожиданный союз против аллергии
Эксперты рассказали, что датчик детонации и ЭБУ защищают двигатель от повреждений
Лимонный сок, уксус и мёд улучшают баланс вкуса в супах и соусах
Фитофтороз может уничтожить до 70% урожая томатов — предупреждают агрономы
Учёные: запах мокрой собаки снижает уровень стресса и укрепляет иммунитет
Алика Смехова показала знаменитого отца в его юбилейный день рождения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.