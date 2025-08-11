Метод трёх ДНК помог родить детей без генетических болезней

Учёные из Центра фертильности Ньюкасла добились впечатляющих результатов в борьбе с редкими митохондриальными заболеваниями. С помощью метода пронуклеарного переноса удалось родить восемь здоровых детей у семи матерей, у которых была высокая вероятность передать опасные мутации потомству.
Метод позволяет заменить дефектную митохондриальную ДНК матери на здоровую от донора, сохранив при этом ядерный геном биологических родителей.
Процедура включает пересадку ядерного генома из яйцеклетки с мутацией в донорскую яйцеклетку, после чего формируется эмбрион с ядерной ДНК родителей и митохондриальной ДНК донора.
Таким образом предотвращается передача митохондриальных болезней, которые нарушают работу клеточных "энергостанций" и часто приводят к тяжёлым последствиям.
Все восемь детей родились без признаков митохондриальных заболеваний.
В первые годы жизни у пяти из них не наблюдалось проблем со здоровьем. У трёх были выявлены состояния, не связанные с митохондриальными мутациями:
Беременности и послеродовой период проходили под постоянным медицинским наблюдением. Матери и дети находились под контролем специалистов, чтобы своевременно выявлять любые осложнения.
Руководитель команды, профессор Бобби Макфарланд, отметил, что результаты обнадёживают, но подчеркивают важность длительного наблюдения.
Великобритания легализовала митохондриальное донорство в 2015 году, а в 2017 Центр фертильности Ньюкасла получил первую лицензию на проведение процедуры.
Метод поддерживается Национальной службой здравоохранения, фондом Wellcome, Университетом Ньюкасла и NIHR.
Учёные считают, что пронуклеарный перенос станет важным инструментом в предотвращении наследственных болезней. Сейчас исследователи работают над повышением эффективности и минимизацией переноса даже малых количеств дефектной ДНК матери.
Ферти́льность (лат. fertilis — «плодородный, плодовитый») — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство. Противоположно понятиям «бесплодие», «стерильность».
