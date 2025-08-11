Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Метод трёх ДНК помог родить детей без генетических болезней

В Британии родились дети без генетических дефектов благодаря донору митохондрий
2:17
Наука

Учёные из Центра фертильности Ньюкасла добились впечатляющих результатов в борьбе с редкими митохондриальными заболеваниями. С помощью метода пронуклеарного переноса удалось родить восемь здоровых детей у семи матерей, у которых была высокая вероятность передать опасные мутации потомству.

Беременная женщина
Фото: unsplash.com by Camila Cordeiro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Беременная женщина

Метод позволяет заменить дефектную митохондриальную ДНК матери на здоровую от донора, сохранив при этом ядерный геном биологических родителей.

Процедура включает пересадку ядерного генома из яйцеклетки с мутацией в донорскую яйцеклетку, после чего формируется эмбрион с ядерной ДНК родителей и митохондриальной ДНК донора.

Таким образом предотвращается передача митохондриальных болезней, которые нарушают работу клеточных "энергостанций" и часто приводят к тяжёлым последствиям.

Все восемь детей родились без признаков митохондриальных заболеваний.
В первые годы жизни у пяти из них не наблюдалось проблем со здоровьем. У трёх были выявлены состояния, не связанные с митохондриальными мутациями:

  • Гиперлипидемия — скорректирована диетой
  • Сердечная аритмия — лечилась антиаритмическими препаратами
  • Инфекция мочевыводящих путей — устранена антибиотиками

Беременности и послеродовой период проходили под постоянным медицинским наблюдением. Матери и дети находились под контролем специалистов, чтобы своевременно выявлять любые осложнения.

Руководитель команды, профессор Бобби Макфарланд, отметил, что результаты обнадёживают, но подчеркивают важность длительного наблюдения.

Великобритания легализовала митохондриальное донорство в 2015 году, а в 2017 Центр фертильности Ньюкасла получил первую лицензию на проведение процедуры.

Метод поддерживается Национальной службой здравоохранения, фондом Wellcome, Университетом Ньюкасла и NIHR.

Учёные считают, что пронуклеарный перенос станет важным инструментом в предотвращении наследственных болезней. Сейчас исследователи работают над повышением эффективности и минимизацией переноса даже малых количеств дефектной ДНК матери.

Уточнения

Ферти́льность (лат. fertilis — «плодородный, плодовитый») — способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство. Противоположно понятиям «бесплодие», «стерильность».

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
