Гонка за Луной: кто первым создаст ядерный реактор для колонии на спутнике Земли

NASA намерено подготовить ядерный реактор для лунной программы Артемида

NASA намерено ускорить лунную программу "Артемида" и сделать ставку на атомную энергетику. Временный руководитель агентства Шон Даффи на этой неделе представит директиву о разработке 100-киловаттного ядерного реактора, запуск которого планируется к 2030 году.

"Директива по реакторам предписывает агентству запросить у промышленности предложения по созданию 100-киловаттного ядерного реактора, который должен быть запущен к 2030 году. Это ключевой фактор для возвращения астронавтов на поверхность Луны", — пишет Politico.

Почему именно атом

Солнечные батареи на Луне неэффективны для постоянной базы: из-за медленного вращения спутника ночь длится около 14 земных суток. Реактор решит проблему и обеспечит круглосуточную энергию для обитаемых станций.

Лунная гонка в самом разгаре

Россия совместно с Китаем и партнёрами, планирует собственную лунную базу. Politico отмечает, что первая страна, установившая реактор, сможет объявить вокруг него "запретную зону", что ограничит возможности конкурентов.

Изначально NASA работало над 40-киловаттной системой деления с запуском в начале 2030-х. Новый план предполагает почти трёхкратное увеличение мощности от 40 кВт к 100 кВт и в сжатые сроки, но время покажет.

