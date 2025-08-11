Гонка за Луной: кто первым создаст ядерный реактор для колонии на спутнике Земли

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
NASA намерено подготовить ядерный реактор для лунной программы Артемида
Наука

NASA намерено ускорить лунную программу "Артемида" и сделать ставку на атомную энергетику. Временный руководитель агентства Шон Даффи на этой неделе представит директиву о разработке 100-киловаттного ядерного реактора, запуск которого планируется к 2030 году.

"Директива по реакторам предписывает агентству запросить у промышленности предложения по созданию 100-киловаттного ядерного реактора, который должен быть запущен к 2030 году. Это ключевой фактор для возвращения астронавтов на поверхность Луны", — пишет Politico.

Почему именно атом

Солнечные батареи на Луне неэффективны для постоянной базы: из-за медленного вращения спутника ночь длится около 14 земных суток. Реактор решит проблему и обеспечит круглосуточную энергию для обитаемых станций.

Лунная гонка в самом разгаре

Россия совместно с Китаем и партнёрами, планирует собственную лунную базу. Politico отмечает, что первая страна, установившая реактор, сможет объявить вокруг него "запретную зону", что ограничит возможности конкурентов.

Изначально NASA работало над 40-киловаттной системой деления с запуском в начале 2030-х. Новый план предполагает почти трёхкратное увеличение мощности от 40 кВт к 100 кВт и в сжатые сроки, но время покажет.

Уточнения

Артеми́да (др.-греч. Ἄρτεμις) — в древнегреческой мифологии вечно юная богиня охоты, женского целомудрия, покровительница всего живого на Земле, дающая счастье в браке и помощь при родах, позднее богиня Луны (её брат Аполлон был олицетворением Солнца).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
NASA намерено подготовить ядерный реактор для лунной программы Артемида
