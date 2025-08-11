Масса 36 миллиардов солнц: найден космический гигант, способный искривить само пространство

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:02
Наука

Астрономы зафиксировали одну из самых массивных чёрных дыр в истории наблюдений — её масса достигает 36 миллиардов солнц. Она находится в центре галактики "Космическая подкова", расположенной в 5 миллиардах световых лет от нас. Огромная масса искажает пространство-время, создавая кольцо Эйнштейна в форме подковы.

Чёрная дыра
Фото: https://commons.wikimedia.org by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Чёрная дыра

Почему это открытие уникально

Большинство измерений массы чёрных дыр косвенные и неточны. Здесь же учёные использовали комбинацию гравитационного линзирования и звёздной кинематики, что дало беспрецедентную точность.

"Это одна из 10 самых массивных чёрных дыр, когда-либо обнаруженных, и, вполне возможно, самая массивная", — отметил профессор Томас Коллетт.

Два ключевых признака

Изменение траектории света, проходящего мимо чёрной дыры.
Рекордная скорость движения звёзд в центре галактики — около 400 км/с.

"Объект был обнаружен в "спящем" состоянии, без активного поглощения материи. Наш метод позволяет находить даже абсолютно безмолвные ультрамассивные чёрные дыры по всей Вселенной", — подчеркнул кандидат наук Карлос Мело.

Значение для космологии

Связь массы чёрных дыр с размерами галактик — ключ к пониманию эволюции Вселенной. По мере роста галактики часть материи попадает в чёрную дыру, а часть — выбрасывается в виде квазаров, тормозя звездообразование.

Особенности галактики

"Космическая подкова" относится к ископаемым группам — финальной стадии эволюции массивных галактик, где все спутники слились в одну. Вероятно, её чёрная дыра выросла именно так.

Случайная находка

Открытие произошло во время исследования распределения тёмной материи. Теперь метод планируют применить с помощью телескопа "Евклид", чтобы искать другие гигантские чёрные дыры.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света. Граница этой области называется горизонтом событий. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
