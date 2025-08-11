Опасное соседство: вероятно ли подводное цунами в Средиземном море в ближайшие 30 лет

Вероятность подводного цунами в Средиземном море близка к 100% — прогнозы экспертов

Средиземное море, хоть и закрытое, остаётся зоной активной тектоники. Встреча Африканской и Евразийской плит в восточной части региона способна вызывать подводные сейсмические толчки, порождающие опасные волны. Подобные события редки, но история знает примеры — в 1887 и 2003 годах.

Фото: commons.wikimedia.org by GINGO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Средиземное море

Вероятность почти стопроцентная

В рамках программы ЮНЕСКО исследователи проанализировали исторический каталог морских событий, используя 12-уровневую шкалу интенсивности и математическое моделирование, аналогичное сейсмологическому.

Их вывод: вероятность того, что в ближайшие 30 лет волна выше метра достигнет побережья Средиземного моря, "близка к 100%".

Наибольший риск — в восточном бассейне: Греция, Турция, Кипр, Ливан. Модели указывают на период 2045–2054 годов, но это лишь расчётная оценка, а не точный прогноз.

Как следят за угрозой

Во Франции за мониторинг отвечает Центр предупреждения о цунами (CENALT) при CEA. Используются маяки приливов и отливов, системы ГНСС, а также геофизические исследования.

Несколько стран уже тестируют оперативные системы оповещения, способные быстро передать сигнал местным властям при обнаружении аномальной активности.

Главная защита — профилактика

Сегодня безопасность побережья зависит от постоянного наблюдения и технических средств, фиксирующих малейшие изменения. Чем точнее данные, тем выше шансы предупредить катастрофу и минимизировать последствия.

Уточнения

Сейсмология (от др.-греч. σεισμός — землетрясение и λόγος — учение) — наука, изучающая распространение сейсмических волн в недрах Земли, сейсмические явления, причины, их вызывающие, связанные с ними явления и строение Земли. Сейсмические волны являются основным носителем информации в сейсмологии.



Средизе́мное мо́ре — межматериковое море, по происхождению представляющее собой глубоководную псевдоабиссальную внутришельфовую депрессию, связанную на западе с Атлантическим океаном Гибралтарским проливом.

