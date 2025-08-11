Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Основные причины разрушения зубов — кариес, травмы и плохая гигиена
Парфюм по гороскопу: какие ароматы подходят вашему знаку
Теннисист Даниил Медведев назвал Янника Синнера и Карлоса Алькараса главными соперниками сезона
Эксперты по интерьеру рассказали, как обустроить комнату подростка
Жена Олега Газманова рассказала про ссоры со знаменитым мужем
Оптимизация временных затрат: удобство зимнего посева
В 2025 году с российского рынка уходят Renault Duster, Skoda Octavia и Kia Rio
Как приготовить идеальный сливовый джем: пошаговый рецепт для начинающих
Ковры в отелях могут быть источником кишечной палочки и грибков — исследования NIH

Опасное соседство: вероятно ли подводное цунами в Средиземном море в ближайшие 30 лет

Вероятность подводного цунами в Средиземном море близка к 100% — прогнозы экспертов
1:45
Наука

Средиземное море, хоть и закрытое, остаётся зоной активной тектоники. Встреча Африканской и Евразийской плит в восточной части региона способна вызывать подводные сейсмические толчки, порождающие опасные волны. Подобные события редки, но история знает примеры — в 1887 и 2003 годах.

Средиземное море
Фото: commons.wikimedia.org by GINGO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Средиземное море

Вероятность почти стопроцентная

В рамках программы ЮНЕСКО исследователи проанализировали исторический каталог морских событий, используя 12-уровневую шкалу интенсивности и математическое моделирование, аналогичное сейсмологическому.

Их вывод: вероятность того, что в ближайшие 30 лет волна выше метра достигнет побережья Средиземного моря, "близка к 100%".

Наибольший риск — в восточном бассейне: Греция, Турция, Кипр, Ливан. Модели указывают на период 2045–2054 годов, но это лишь расчётная оценка, а не точный прогноз.

Как следят за угрозой

Во Франции за мониторинг отвечает Центр предупреждения о цунами (CENALT) при CEA. Используются маяки приливов и отливов, системы ГНСС, а также геофизические исследования.

Несколько стран уже тестируют оперативные системы оповещения, способные быстро передать сигнал местным властям при обнаружении аномальной активности.

Главная защита — профилактика

Сегодня безопасность побережья зависит от постоянного наблюдения и технических средств, фиксирующих малейшие изменения. Чем точнее данные, тем выше шансы предупредить катастрофу и минимизировать последствия.

Уточнения

Сейсмология (от др.-греч. σεισμός — землетрясение и λόγος — учение) — наука, изучающая распространение сейсмических волн в недрах Земли, сейсмические явления, причины, их вызывающие, связанные с ними явления и строение Земли. Сейсмические волны являются основным носителем информации в сейсмологии.

Средизе́мное мо́ре — межматериковое море, по происхождению представляющее собой глубоководную псевдоабиссальную внутришельфовую депрессию, связанную на западе с Атлантическим океаном Гибралтарским проливом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Наука и техника
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС
Наука и техника
Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
Последние материалы
Оптимизация временных затрат: удобство зимнего посева
В 2025 году с российского рынка уходят Renault Duster, Skoda Octavia и Kia Rio
Вероятность подводного цунами в Средиземном море близка к 100% — прогнозы экспертов
Как приготовить идеальный сливовый джем: пошаговый рецепт для начинающих
Ковры в отелях могут быть источником кишечной палочки и грибков — исследования NIH
Барса получила официальное предложение, будущее Феррана Торреса решено
Лаванда и цитрусы в бане помогают снять стресс и поднять настроение
Алёна Водонаева показала замусоренные улицы Лос-Анджелеса
Способы придать даче уют без больших затрат — советы по интерьеру
Учёные из Калифорнии зафиксировали резкое снижение вокализации синих китов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.