Морские кладбища, ледяные тюрьмы и воронки без дна: самые опасные места океанов

Мель Гудвина стала причиной гибели более 2000 кораблей в Северном море
Наука

Современные технологии позволяют прогнозировать погоду, определять глубину и направление течений, строить безопасные маршруты и автоматизировать управление судами. Однако Мировой океан остаётся зоной повышенного риска, где природные условия могут в любой момент нарушить планы даже самых опытных команд. Некоторые участки с древности славятся суровым нравом и до сих пор требуют особой осторожности.

Водоворот
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Водоворот

Мыс Горн — климат без поблажек

Южная оконечность Южной Америки известна как один из самых суровых уголков планеты. Почти круглый год здесь бушуют штормовые ветры, идут дожди, туман скрывает береговую линию, а высокие волны обрушиваются на побережье. За несколько столетий в этих водах погибло около 15 тысяч человек. Даже современные суда, оснащённые по последнему слову техники, сталкиваются с серьёзными трудностями при прохождении мыса Горн.

Остров Врангеля — торосы выше человека

Арктический остров скрывает под льдом уникальную экосистему и известен как место рождения белых медведей. Добраться сюда сложно: суровые ветра, полярная ночь и мощные торосы представляют серьёзную опасность. Даже ледоколы вынуждены выбирать узкое окно для прохода, чтобы избежать длительного застревания во льдах.

Северный морской путь — дорога через лед

Маршрут между Восточно-Сибирским и Чукотским морями остаётся одним из самых труднопроходимых. Дрейфующий лёд, туманы и магнитные аномалии затрудняют навигацию. История знает случаи исчезновения экспедиций, в том числе трагедии 1912 года, когда пропали команды Брусилова и Русанова. Даже в XXI веке прохождение этого пути требует высокой подготовки и точного расчёта.

Большой Барьерный риф — ловушка для судов

Протянувшийся на тысячи километров у побережья Австралии, риф скрывает сотни подводных препятствий. За историю мореплавания здесь на мель садились десятки судов, включая корабль Джеймса Кука в XVIII веке. Даже после создания подробных карт в XIX веке навигация в этом районе остаётся сложной и требует внимательного планирования.

Мыс Хаттерас — штормовая ловушка Атлантики

У побережья Каролины холодное Лабрадорское течение встречается с тёплым Гольфстримом, создавая непредсказуемые течения и частые штормы. Более тысячи кораблей погибло в этих водах, а район получил прозвище "кладбище Атлантики". Даже наличие маяка не устранило всех рисков, и этот участок по-прежнему считается сложным для судоходства.

Саргассово море — мёртвое пространство

Расположенное в центре Атлантики, море окружено четырьмя течениями и не имеет берегов. Изобилие водорослей и почти постоянный штиль исторически делали его ловушкой для парусников. Современные двигатели решают проблему отсутствия ветра, но водовороты и нестабильные течения создают дополнительные сложности.

Мель Гудвина — песчаная западня

На 16-километровом участке мелководья в Северном море разбилось более двух тысяч судов. Сильные течения быстро вымывают песок из-под киля, оставляя судно без опоры. Под напором волн корпус начинает разрушаться, и даже современная навигация не гарантирует полной безопасности.

Берег Скелетов — туман и пустыня

Побережье Намибии известно плотным туманом, возникающим из-за встречи холодных океанских течений с горячими пустынными ветрами. Потерявшие управление суда выбрасывает на берег, откуда выбраться практически невозможно. Заброшенные корабли на песке становятся частью мрачного пейзажа, а опасная репутация этого места сохраняется веками.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
