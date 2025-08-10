Марсианский коралл: Curiosity сфотографировал камень, который хранит секреты прошлого

Curiosity зафиксировал следы древней воды в марсианских камнях

Наука

На Марсе, в 4609-й марсианский день своей миссии, который пришелся на 24 июля 2025 года, марсоход Curiosity, управляемый НАСА, запечатлел необычный каменный объект, выточенный ветром.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

Этот камень, сфотографированный с помощью инструмента ChemCam, привлек внимание своей причудливой формой, напоминающей природные скульптуры.

Представители НАСА отметили, что подобные геологические образования уже встречались в ходе миссии. По их словам, такие структуры возникли миллиарды лет назад под воздействием древних водных потоков, которые пропитывали трещины в породах, оставляя после себя минеральные отложения. Со временем, под действием марсианских ветров, более мягкие слои породы подверглись эрозии, что и придало камням их необычные очертания, напоминающие кораллы или другие органические формы.

Важно подчеркнуть, что эти образования не являются окаменелыми останками марсианской жизни. Однако они имеют сходство с другими структурами, ранее зафиксированными камерой марсохода с ручным объективом примерно в тот же период.

Оба объекта служат свидетельствами геологических процессов, происходивших на Марсе миллиарды лет назад, когда на поверхности планеты еще существовала жидкая вода. Исследователи пояснили, что в те времена вода, насыщенная минералами, проникала в трещины горных пород, а затем испарялась, оставляя твердые отложения. Ветры, дующие на протяжении тысячелетий, постепенно стесывали окружающий материал, формируя сложные и необычные формы.

Подобные процессы не уникальны для Марса — на Земле ветер и вода также создают необычные каменные фигуры. Однако на Красной планете эти явления особенно впечатляют, так как порой создают структуры, напоминающие цветы, кораллы или даже органические объекты. Такие находки предоставляют ученым ценные данные о древней среде Марса, его водной истории и условиях, которые в далеком прошлом могли быть пригодны для поддержания жизни.

Миссия Curiosity, реализуемая в рамках Программы исследования Марса НАСА, проводится под управлением Лаборатории реактивного движения в Пасадене, штат Калифорния, при поддержке Калифорнийского технического института.

За научное сопровождение отвечает управление научных миссий НАСА в Вашингтоне. В создании инструмента ChemCam, который использовался для съемки, участвовали международные партнеры, включая Лос-Аламосскую национальную лабораторию Министерства энергетики США, Французское космическое агентство, Университет Тулузы и Французский национальный научно-исследовательский центр.

Эти открытия не только расширяют наше понимание геологического прошлого Марса, но и заставляют задуматься о том, какие еще необычные формы и структуры могут скрываться на поверхности планеты. Каждое новое изображение, переданное марсоходом, открывает перед исследователями новые горизонты для изучения и анализа, приближая нас к разгадке тайн Красной планеты.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.

