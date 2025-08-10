5 миллиардов световых лет от нас: найден главный монстр Вселенной

Астрономы обнаружили сверхмассивную чёрную дыру в системе Cosmic Horseshoe

На расстоянии примерно 5 миллиардов световых лет от нашей планеты, в одной из крупнейших известных галактик, скрывается гигантская черная дыра, поражающая своими масштабами.

Фото: commons.wikimedia.org by CajunAstro, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Андромеда

Международной группе исследователей удалось изучить искаженное пространство-время вокруг этого объекта и определить, что его масса эквивалентна 36 миллиардам звезд, подобных Солнцу.

Руководитель исследовательской группы из Университета Портсмута в Великобритании отметил, что этот объект входит в десятку самых массивных черных дыр, когда-либо обнаруженных, и, возможно, является крупнейшим из известных на сегодняшний день.

Эта черная дыра расположена в одной из двух галактик, образующих систему, известную как Cosmic Horseshoe. Ученые классифицируют ее как "неактивную", что означает, что она не поглощает активно окружающее вещество.

В отличие от активных черных дыр, которые втягивают материю, формируя вокруг себя вращающийся диск, этот объект находится в состоянии относительного покоя. Для сравнения, черная дыра в центре нашей галактики, известная как Стрелец A*, также относится к неактивным, но ее масса составляет всего около 4,15 миллиона солнечных масс.

Исследователи считают, что расположение столь массивной черной дыры в одной из крупнейших галактик не является случайностью. Напротив, это может указывать на взаимосвязь между размерами сверхмассивных черных дыр и галактик, в которых они находятся. Ученые надеются, что дальнейшее изучение этого объекта поможет глубже понять природу этой связи и механизмы, управляющие развитием галактик.

Открытие такого масштаба подчеркивает, насколько разнообразны и загадочны объекты во Вселенной. Исследователи продолжают анализировать данные, чтобы раскрыть новые тайны, которые могут изменить наше представление о космосе и его эволюции.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

