Море умирает на глазах: акулы покидают родные глубины и спасаются на побережье

Хакан Кабасакал заявил о критическом снижении кислорода в Мраморном море

Морские глубины становятся все более враждебными для обитателей, вынуждая акул и других хрящевых рыб покидать привычные места обитания и перемещаться ближе к берегам.

Исследователи связывают это явление с сочетанием экологических факторов, таких как загрязнение окружающей среды, изменения климата и критическое снижение уровня кислорода в воде. Особенно тревожная ситуация сложилась в Мармарском море, где глубоководные зоны практически полностью лишились кислорода, что может привести к серьезным последствиям не только для морских экосистем, но и для жизни прибрежных сообществ.

Воды Мраморного моря, омывающего берега Турции, ранее служили домом для множества морских видов, включая акул и хрящевых рыб.

Однако сегодня эти обитатели глубин вынуждены мигрировать в мелководные прибрежные районы из-за резкого ухудшения условий в их естественной среде. Основной причиной этого специалисты называют катастрофическое падение содержания кислорода в воде, особенно в глубоких слоях моря.

Морской биолог, сотрудничающий с Всемирным фондом дикой природы в Турции, отметил, что в восточной части Мраморного моря на глубинах более 200 метров кислород практически отсутствует. Он пояснил, что для хрящевых рыб, отличающихся высоким метаболизмом, необходимо не менее 4,5 миллиграммов кислорода на литр воды, чтобы выжить. Однако в настоящее время во многих районах моря этот показатель упал ниже 2 миллиграммов на литр, делая воду непригодной для жизни большинства морских организмов.

Перемещение акул к побережью не решает их проблем. Исследователь подчеркнул, что из-за постоянного истощения кислорода в глубинах эти виды не могут вернуться в свои прежние места обитания, но и в прибрежных водах их подстерегают новые угрозы, такие как интенсивный рыбный промысел. Это создает замкнутый круг, в котором выживание морских обитателей становится все более затруднительным.

При этом специалисты успокаивают, что появление акул у берегов не представляет опасности для людей.

По словам биолога, в прибрежных водах Турции чаще всего встречаются небольшие и пугливые виды акул, такие как представители рода Mustelus, длина которых редко превышает два метра. Он также добавил, что крупные хищники, такие как большая белая акула, покинули Мраморное море еще четыре десятилетия назад. Исследователь отметил, что его команда работает над анализом исторических данных о нападениях акул в Средиземном море, чтобы развенчать мифы, созданные кинематографом и средствами массовой информации, и показать, что случаи нападений в Турции крайне редки.

Проблема истощения кислорода в морях имеет гораздо более широкие последствия, выходящие за рамки миграции акул.

Как сообщают турецкие издания, снижение уровня кислорода приводит к образованию так называемых "мертвых зон", где жизнь большинства морских организмов становится невозможной. Это угрожает не только биоразнообразию, но и рыболовству, а также продовольственной безопасности прибрежных поселений, зависящих от морских ресурсов.

Для борьбы с этой проблемой Всемирный фонд дикой природы в Турции запустил инициативу, включающую использование мобильного приложения, которое позволяет местным жителям сообщать о появлении морских животных в прибрежных районах. Эта мера направлена на мониторинг ситуации и привлечение внимания к экологическим угрозам, с которыми сталкивается регион.

Экологический кризис в Мармарском море служит тревожным сигналом о глобальных изменениях, происходящих в мировом океане. Ученые подчеркивают, что без срочных мер по сокращению загрязнения и смягчению последствий климатических изменений подобные явления могут стать обыденностью, угрожая не только морской жизни, но и экономике и безопасности прибрежных регионов.

Мра́морное мо́ре — средиземное море Атлантического океана, расположенное между европейской и малоазиатской частями Турции.

