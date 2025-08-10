Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автопробег электрокаров в тестах оказался ниже заявленного
Мама SHAMAN'а возглавила все фан-клубы певца ради борьбы со сплетнями
Августовская подкормка фосфором и калием влияет на цветение в следующем сезоне
Диетологи: черника, киноа и йогурт полезны для кишечника после 40
Мёд заменяет сахар в напитках и блюдах, добавляя аромат и мягкую сладость
Сетевое зарядное устройство потребляет энергию даже без подключения к гаджету
Астрономы обнаружили сверхмассивную чёрную дыру в системе Cosmic Horseshoe
Гиды: Запретный город в Пекине — крупнейший дворцовый комплекс с почти тысячей зданий
Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен могут перейти в другую команду до 2026 года

Море умирает на глазах: акулы покидают родные глубины и спасаются на побережье

Хакан Кабасакал заявил о критическом снижении кислорода в Мраморном море
4:17
Наука

Морские глубины становятся все более враждебными для обитателей, вынуждая акул и других хрящевых рыб покидать привычные места обитания и перемещаться ближе к берегам.

Гигантская акула в океане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантская акула в океане

Исследователи связывают это явление с сочетанием экологических факторов, таких как загрязнение окружающей среды, изменения климата и критическое снижение уровня кислорода в воде. Особенно тревожная ситуация сложилась в Мармарском море, где глубоководные зоны практически полностью лишились кислорода, что может привести к серьезным последствиям не только для морских экосистем, но и для жизни прибрежных сообществ.

Воды Мраморного моря, омывающего берега Турции, ранее служили домом для множества морских видов, включая акул и хрящевых рыб.

Однако сегодня эти обитатели глубин вынуждены мигрировать в мелководные прибрежные районы из-за резкого ухудшения условий в их естественной среде. Основной причиной этого специалисты называют катастрофическое падение содержания кислорода в воде, особенно в глубоких слоях моря.

Морской биолог, сотрудничающий с Всемирным фондом дикой природы в Турции, отметил, что в восточной части Мраморного моря на глубинах более 200 метров кислород практически отсутствует. Он пояснил, что для хрящевых рыб, отличающихся высоким метаболизмом, необходимо не менее 4,5 миллиграммов кислорода на литр воды, чтобы выжить. Однако в настоящее время во многих районах моря этот показатель упал ниже 2 миллиграммов на литр, делая воду непригодной для жизни большинства морских организмов.

Перемещение акул к побережью не решает их проблем. Исследователь подчеркнул, что из-за постоянного истощения кислорода в глубинах эти виды не могут вернуться в свои прежние места обитания, но и в прибрежных водах их подстерегают новые угрозы, такие как интенсивный рыбный промысел. Это создает замкнутый круг, в котором выживание морских обитателей становится все более затруднительным.

При этом специалисты успокаивают, что появление акул у берегов не представляет опасности для людей.

По словам биолога, в прибрежных водах Турции чаще всего встречаются небольшие и пугливые виды акул, такие как представители рода Mustelus, длина которых редко превышает два метра. Он также добавил, что крупные хищники, такие как большая белая акула, покинули Мраморное море еще четыре десятилетия назад. Исследователь отметил, что его команда работает над анализом исторических данных о нападениях акул в Средиземном море, чтобы развенчать мифы, созданные кинематографом и средствами массовой информации, и показать, что случаи нападений в Турции крайне редки.

Проблема истощения кислорода в морях имеет гораздо более широкие последствия, выходящие за рамки миграции акул.

Как сообщают турецкие издания, снижение уровня кислорода приводит к образованию так называемых "мертвых зон", где жизнь большинства морских организмов становится невозможной. Это угрожает не только биоразнообразию, но и рыболовству, а также продовольственной безопасности прибрежных поселений, зависящих от морских ресурсов.

Для борьбы с этой проблемой Всемирный фонд дикой природы в Турции запустил инициативу, включающую использование мобильного приложения, которое позволяет местным жителям сообщать о появлении морских животных в прибрежных районах. Эта мера направлена на мониторинг ситуации и привлечение внимания к экологическим угрозам, с которыми сталкивается регион.

Экологический кризис в Мармарском море служит тревожным сигналом о глобальных изменениях, происходящих в мировом океане. Ученые подчеркивают, что без срочных мер по сокращению загрязнения и смягчению последствий климатических изменений подобные явления могут стать обыденностью, угрожая не только морской жизни, но и экономике и безопасности прибрежных регионов.

Уточнения

Мра́морное мо́ре — средиземное море Атлантического океана, расположенное между европейской и малоазиатской частями Турции. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Простой рецепт маринованных томатов без варки
Еда и рецепты
Простой рецепт маринованных томатов без варки Аудио 
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Знакомые Дибровых рассказали, что в доме супругов царила атмосфера отчуждённости
Гватемальцы на обед едят 7 горячих блюд под палящим солнцем
Лимфатический массаж, который меняет тело и самочувствие
Дональд Трамп предложил Эмме Томпсон свидание – актриса раскрыла, как ответила
Автоэксперт Егор Васильев: грамотное вождение помогает избежать лишних затрат на ремонт машины
Максимализм в интерьере сочетает элементы фьюжна, эклектики и китча
Фитнес для всей семьи: превращаем скучные тренировки в захватывающую игру
Сидераты повышают плодородие почвы за 14 дней до посадки культур
Вино в картонной таре: профессионалы рассказали о плюсах
Хакан Кабасакал заявил о критическом снижении кислорода в Мраморном море
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.