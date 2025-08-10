Прямо в крышу дома: в Джорджии приземлился метеорит с секретом Вселенной

Возраст метеорита, разрушившего дом в Джорджии, поразил экспертов

В американском штате Джорджия произошел необычный инцидент, когда осколок метеорита пробил крышу жилого дома, оставив после себя следы разрушений.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Calips, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Метеорит

По оценкам специалистов, этот космический объект, упавший на Землю, имеет возраст, превышающий возраст нашей планеты, и может рассказать о зарождении Солнечной системы.

Инцидент произошел 26 июня прошлого года недалеко от Атланты. Геолог из Университета Джорджии в интервью одному из американских телеканалов рассказал, что метеорит, вероятно, прилетел из пояса астероидов, расположенного между Марсом и Юпитером. Он отметил, что сразу после падения отправился на место происшествия, чтобы изучить точку входа осколка на чердак дома.

По словам специалиста, хозяин дома изначально не подозревал о масштабах повреждений. Он знал о пробоине в крыше, но не осознавал, что метеорит прошел через воздуховод, пробил изоляцию и потолок, оставив в полу небольшую воронку. Высота потолка в помещении составляла около трех метров, а расстояние от потолка до пола, где образовался кратер, было всего около полутора сантиметров.

Геолог также подчеркнул, что метеорит, преодолевая атмосферу, развил сверхзвуковую скорость, из-за чего его падение сопровождалось звуком, похожим на выстрел из мощного оружия. Он добавил, что в полу образовалась дыра размером с крупный помидор, а удар был настолько сильным, что часть конструкции дома буквально раскололась, как от удара тяжелым молотом.

Этот случай привлек внимание ученых, изучающих динамику метеоритов. По мнению специалистов, подобные исследования помогают разрабатывать методы предотвращения столкновений с более крупными космическими объектами. Например, несколько лет назад в рамках миссии DART был успешно протестирован метод кинетического воздействия, который позволяет изменить траекторию астероида. Эксперты считают, что своевременное вмешательство может полностью устранить угрозу столкновения с Землей.

Геолог также отметил, что возраст метеорита составляет около 4,56 миллиарда лет, что делает его старше Земли, которой, по оценкам, 4,54 миллиарда лет. Он пояснил, что такие объекты представляют собой остатки первичного материала, из которого формировались каменистые планеты Солнечной системы. Изучение подобных фрагментов позволяет лучше понять процессы, происходившие на ранних этапах существования нашей звездной системы.

Хотя этот конкретный метеорит не представлял серьезной опасности из-за своих небольших размеров, специалисты подчеркивают важность изучения динамики падения даже мелких объектов. По их мнению, понимание траекторий и происхождения таких частиц помогает оценивать риски, связанные с более крупными астероидами, которые в будущем могут угрожать Земле катастрофическими последствиями.

Уточнения

Метеори́т — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.

