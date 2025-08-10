Падающие звезды пролетят над головой: расписание звездопада Персеиды

В августе 2023 года Земля пройдёт пик метеорного потока Персеиды

Ночное небо всегда завораживает своими явлениями, оставляя в памяти яркие картины, которые хочется сохранить надолго.

Полная луна, затмения, видимые невооруженным глазом планеты и метеорные потоки — все это украшает небосвод в разные сезоны. Одним из самых захватывающих зрелищ года является метеорный поток Персеиды, который часто называют настоящим звездным дождем.

Этот поток можно наблюдать в период с середины лета до конца августа, а именно с 17 июля по 24 августа. Однако наиболее впечатляющее зрелище ожидается в ночь с 12 на 13 августа, когда активность метеоров достигнет своего пика. В это время в небе можно будет увидеть до 100 падающих звезд в час. Такое явление пропустить невозможно — достаточно лишь поднять взгляд к небу.

Для того чтобы получить максимальное удовольствие от наблюдения, важно учитывать несколько условий. Специалисты советуют избегать мест с сильным световым загрязнением, выбирая для наблюдений темные участки, например, поля или удаленные уголки сада, где искусственное освещение не будет мешать. Также необходимо дождаться полной темноты, когда солнце окончательно скроется за горизонтом, а небо станет глубоким и чистым.

Кроме того, любители астрономии могут посетить специальное мероприятие, организованное Европейским космическим центром. Там будет возможность не только полюбоваться метеорным потоком через телескопы, но и принять участие в образовательных семинарах, посвященных изучению космоса.

Персеиды — это не просто красивое зрелище, но и повод задуматься о масштабах Вселенной. Наблюдение за падающими звездами может стать не только эстетическим удовольствием, но и вдохновением для новых открытий и исследований.

Персеи́ды — метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. падает.

