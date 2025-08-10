Эксперты назвали три мифа о смартфонах, в которые верят пользователи — исследование

Три мифа о телефонах, которые опровергли исследования

Наука

Вокруг смартфонов ходит множество мифов, которые годами передаются из уст в уста и кажутся правдой. Но современные исследования и тесты развенчивают большинство из них. Фото: unsplash.com by Рами Аль-заят, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Смартфон

Рассмотрим три самых популярных заблуждения, в которые, вероятно, верите и вы.

Телефон не может взорвать заправочную станцию

Миф о том, что использование мобильного телефона на заправке может привести к взрыву, живёт уже десятилетиями. Но факты говорят обратное. Нефтяной институт не зафиксировал ни одного подтверждённого случая подобного происшествия. Более того, команда шоу "Разрушители легенд" провела серию экспериментов и так и не смогла воспроизвести взрыв, используя мобильный телефон вблизи топливных колонок. Хотя во время заправки действительно стоит быть внимательным, сам по себе телефон угрозы не представляет. Основная опасность — в статическом электричестве или открытом огне, а не в вашем смартфоне.

Смартфон (вероятно) не подслушивает вас круглосуточно

Расхожее мнение, что смартфоны постоянно слушают наши разговоры, чтобы подсовывать персонализированную рекламу, остаётся одной из самых устойчивых городских легенд. Однако исследователи не нашли реальных доказательств подобного слежения. Чаще всего данные для рекламных алгоритмов поступают с так называемого «теневого рынка данных», где собирается информация о поведении пользователей в интернете, покупках и приложениях. С помощью этих данных технологические компании могут составлять очень точный рекламный профиль, даже не записывая ваши разговоры. Это не означает, что защита конфиденциальности не важна, но миф о постоянной прослушке сильно преувеличен.

Закрытие приложений не делает телефон быстрее и не экономит заряд

Многие пользователи, заметив, что смартфон начал медленнее работать или батарея садится быстрее, начинают вручную закрывать все приложения в фоне, считая, что это освободит ресурсы. Но работа мобильных ОС отличается от компьютеров. Android и iOS приостанавливают работу неактивных приложений, оставляя их в памяти для быстрого перезапуска. Google и Apple официально заявляют, что принудительное закрытие программ не экономит батарею, а иногда даже увеличивает расход энергии, ведь повторный запуск требует больше ресурсов. Если цель — продлить работу смартфона без подзарядки, эффективнее включить режим энергосбережения, который ограничивает фоновую активность и отключает лишние процессы.

Таким образом, эти три распространённых мифа — про опасность телефонов на заправке, постоянную прослушку и необходимость закрывать приложения — не имеют серьёзных оснований. Современные исследования и рекомендации экспертов показывают, что мы можем смело отказаться от этих ложных убеждений и использовать смартфоны эффективнее и безопаснее.

Уточнения

