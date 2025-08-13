Ловушка посреди Атлантики: чем опасно Саргассово море даже для современных судов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Среди морей мира есть особые регионы, которые внушают мореплавателям не просто уважение, но и опасение. Одним из таких мест считается Саргассово море — уникальный водоём, не имеющий берегов и окружённый со всех сторон океаническими течениями.

Океан
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Океан

Моря без границ

Своё название море получило из-за водорослей саргассум, покрывающих его поверхность и встречающихся на значительных глубинах. Порой их скопления образуют настоящие плавучие острова, способные ввести в заблуждение навигаторов.

Впервые особенность Саргассова моря была зафиксирована в эпоху великих географических открытий. Площадь водоёма колеблется в пределах 6-7 миллионов квадратных километров, изменяясь в зависимости от миграции водорослей.

Замкнутая система течений

Стабильность Саргассова моря поддерживается уникальной системой течений, формирующих своеобразное "кольцо" вокруг водоёма. Пассатное течение на юге, Гольфстрим на западе, Северо-Атлантическое течение на севере и Канарское течение на востоке создают замкнутую циркуляцию по часовой стрелке, существующую миллионы лет.

Температура воды колеблется от 18 до 28 °C, прозрачность в ясные дни достигает 60 метров. Глубина в отдельных точках приближается к 7 километрам. Из-за давления течений уровень моря на метр-два выше окружающей поверхности океана.

Опасности для судоходства

Главная сложность навигации — отсутствие чётких границ и удалённость от берегов. В районе моря находится Бермудский треугольник, известный высокой статистикой исчезновений судов и самолётов.

В эпоху парусного флота особую угрозу представляли длительные штилевые периоды, когда суда неделями оставались без движения. Это приводило к истощению запасов и появлению легенд о "кораблях-призраках".

Даже современные суда подвержены рискам: скопления водорослей могут намотаться на винты и вывести из строя двигатели. Для маломерных судов заход в эти воды крайне нежелателен.

Проблемы связи

В акватории Саргассова моря возможны перебои мобильной и даже спутниковой связи. Причины этого явления до конца не изучены, но известно, что в некоторых районах радиосигналы исчезают полностью.

Научные объяснения аномалий

Исследования показали, что над Саргассовым морем стабильно держится зона низкого атмосферного давления. Это создаёт благоприятные условия для образования ураганов, которые могут развиваться и затихать в течение суток.

Ещё одна особенность — вертикальная циркуляция воды. Подъём глубоких масс к поверхности способен образовывать мощные водовороты. Попадание судна в такую зону чревато серьёзными повреждениями или затоплением.

Символ морской непредсказуемости

Сочетание ураганов, водоворотов, штилей и технических рисков делает Саргассово море одним из самых опасных мест для мореплавания. Даже опытные капитаны, проходя через эти воды, осознают, что здесь возможны любые, самые неожиданные события.

Уточнения

Сарга́ссово мо́ре — район антициклонического круговорота вод в Атлантическом океане, ограниченный течениями: на западе — Гольфстримом, на севере — Северо-Атлантическим, на востоке — Канарским, на юге — Северным Пассатным.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
