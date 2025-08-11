Река Каргалы в Казахстане сменила цвет: опасны ли эти изменения — первые данные анализов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:45
Наука

В реке Каргалы в Алматы (Казахстан) вода окрасилась в зеленый цвет.

Вода
Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вода

Управление экологии и окружающей среды города опубликовало предварительные результаты анализа воды. В связи с этим была создана комиссия, которая провела проверку воды, сброшенной в реку Большая Алматы. 

Лабораторный анализ показал, что в пробах воды из реки Каргалы не было выявлено превышения по химическим и бактериологическим показателям. Вода соответствует нормам, а обнаруженные следы красителя, по предварительной информации, связаны с водорастворимым пищевым красителем, который попал в ливневую канализацию.

Ожидаются окончательные результаты от департамента экологии Алматы.

Уточнения

Алма́-Ата́ Алматы́ (каз. ; в 1867—1921 годах — Ве́рный) — город республиканского значения в Казахстане, бывшая столица Республики Казахстан (до 1997 года), Казахской ССР (в составе СССР; до 1991 года), Казакской АССР (в составе РСФСР; до 1936 года), бывший административный центр Алматинской области (до 2001 года).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
