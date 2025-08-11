Река Каргалы в Казахстане сменила цвет: опасны ли эти изменения — первые данные анализов

Окрасилась в зелёный: опасности для реки Каргалы нет — уверяют власти Алматы

В реке Каргалы в Алматы (Казахстан) вода окрасилась в зеленый цвет.

Управление экологии и окружающей среды города опубликовало предварительные результаты анализа воды. В связи с этим была создана комиссия, которая провела проверку воды, сброшенной в реку Большая Алматы.

Лабораторный анализ показал, что в пробах воды из реки Каргалы не было выявлено превышения по химическим и бактериологическим показателям. Вода соответствует нормам, а обнаруженные следы красителя, по предварительной информации, связаны с водорастворимым пищевым красителем, который попал в ливневую канализацию.

Ожидаются окончательные результаты от департамента экологии Алматы.

