Река Каргалы в Казахстане сменила цвет: опасны ли эти изменения — первые данные анализов

В реке Каргалы в Алматы (Казахстан) вода окрасилась в зеленый цвет.
Управление экологии и окружающей среды города опубликовало предварительные результаты анализа воды. В связи с этим была создана комиссия, которая провела проверку воды, сброшенной в реку Большая Алматы.
Лабораторный анализ показал, что в пробах воды из реки Каргалы не было выявлено превышения по химическим и бактериологическим показателям. Вода соответствует нормам, а обнаруженные следы красителя, по предварительной информации, связаны с водорастворимым пищевым красителем, который попал в ливневую канализацию.
Ожидаются окончательные результаты от департамента экологии Алматы.
Алма́-Ата́ Алматы́ (каз. ; в 1867—1921 годах — Ве́рный) — город республиканского значения в Казахстане, бывшая столица Республики Казахстан (до 1997 года), Казахской ССР (в составе СССР; до 1991 года), Казакской АССР (в составе РСФСР; до 1936 года), бывший административный центр Алматинской области (до 2001 года).
Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.