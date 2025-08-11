Метеорит пробил крышу и шокировал учёных — вот что в нём уникально

Учёные изучают метеорит из пояса астероидов, упавший в США

1:04 Your browser does not support the audio element. Наука

В июне прошлого года в Джорджии (США) метеорит, пролетевший из пояса астероидов между Марсом и Юпитером, пробил крышу дома.

Фото: chadgpt is licensed under Free More info метеорит

Геолог Скотт Харрис из Университета Джорджии утверждает, что фрагмент метеорита имеет возраст в миллиарды лет и возник намного раньше Земли.

Удар был настолько сильным, что он оставил на полу воронку диаметром около полутора сантиметров, а также дыру "размером с черри". Харрис пояснил, что фрагмент метеорита на короткое время преодолел звуковой барьер, входя в атмосферу Земли.

Он отметил, что такие метеориты представляют собой основные строительные блоки каменистых планет, и их изучение может помочь понять процессы, происходившие в ранней Солнечной системе. Хотя этот маленький фрагмент не представлял серьезной угрозы, ученые надеются лучше понять динамику падения метеоритов на Землю и разработать методы предотвращения потенциальных столкновений с более крупными объектами в будущем, пишет New York Post.

Уточнения

Метеори́т (греч. Μετεώρος — поднятый в воздух, в ранних русскоязычных источниках упоминается как воздушный камень) — тело космического происхождения, достигшее поверхности Земли или другого крупного небесного тела.



