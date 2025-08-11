Торжество жизни: черепаха Элтон вновь бороздит просторы Атлантики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
New York Post: редкую морскую черепаху выпустили в Атлантику после спасения в декабре
1:43
Наука

После нескольких месяцев восстановления, редкую морскую черепаху, найденную в состоянии сильного переохлаждения на побережье зимой, в среду выпустили обратно в воды Атлантики.

Дайвер
Фото: commons.wikimedia.org by William Warby, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дайвер

Маленькая черепаха, названная Элтоном, была обнаружена в декабре на берегу Барнстейбла, штат Массачусетс, в критическом состоянии.

По данным Общества охраны дикой природы (WCS), подобные морские черепахи, как Элтон, могут столкнуться с проблемой переохлаждения, если вовремя не успеют мигрировать в южные регионы.

После курса реабилитации, длившегося несколько месяцев в Атлантическом обществе охраны морской среды, Элтон был выпущен в океан на пляже недалеко от Нью-Йоркского аквариума в Бруклине.

По оценкам специалистов, животное в возрасте от 2 до 5 лет было выпущено на песок, откуда оно сразу же направилось в воду, сообщает New York Post.

"Возвращение Элтона в океан — прекрасный пример того, чего можно достичь совместными усилиями науки, заботы и поддержки общественности", — отметила Ли Энн Клейтон, директор Нью-Йоркского аквариума. 

Кадры с места выпуска показывают, как собравшаяся на пляже публика скандирует имя черепахи: "Элтон! Элтон! Элтон!", провожая ее в плавание.

Морские черепахи Кемпа Ридли — самый маленький вид морских черепах в мире, их вес составляет от 30 до 45 кг. Вид назван в честь Ричарда М. Кемпа, рыбака из Флориды, впервые обратившего внимание на эту черепаху в 1906 году.

Уточнения

Массачу́сетс (англ. Massachusetts, американское произношение: [ˌmæsəˈtʃuːsᵻts] ), официально — Содру́жество Массачу́сетса (англ. Commonwealth of Massachusetts) — штат в Новой Англии, расположенный на северо-востоке США, на берегу Атлантического океана. Столица и крупнейший город Бостон. Население — 7 033 469 человек (в 2020 году).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
