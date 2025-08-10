Мозг в тонусе: 5 секретных упражнений, которые разбудят вашу память

Центр перспективной неврологии представил 5 правил улучшения памяти

2:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Проблемы с памятью, такие как забытые ключи или потерянные мысли у открытого холодильника, знакомы многим.

Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мозг

Способность сохранять и воспроизводить информацию играет важную роль не только в запоминании, но и в обучении, принятии решений и взаимодействии с окружающими. Однако с возрастом или под влиянием стресса эта функция мозга может ослабевать.

Чтобы помочь людям справляться с ухудшением когнитивных способностей, специалисты Центра перспективной неврологии разработали пять рекомендаций, основанных на последних достижениях науки. Эти советы, опубликованные одним из информационных порталов, направлены на поддержание активности мозга и улучшение памяти в любом возрасте.

Первый совет касается поддержания умственной активности. Исследователи считают, что изучение нового языка, освоение музыкального инструмента или даже смена привычных маршрутов во время поездок стимулируют мозг. Такие занятия способствуют формированию новых связей между нейронами, что улучшает способность к запоминанию и адаптации к изменениям.

Второй совет связан с важностью общения. Эксперты отмечают, что социальная изоляция, особенно для тех, кто живет один, может усиливать стресс и депрессию, что негативно сказывается на когнитивных функциях. Напротив, регулярное взаимодействие с друзьями, участие в групповых мероприятиях или семейных встречах помогает поддерживать умственную ясность и работоспособность.

Третий совет подчеркивает важность порядка в окружающем пространстве и мыслях. Специалисты рекомендуют выделять постоянные места для хранения вещей, записывать задачи и проговаривать вслух планы. Эти простые действия помогают структурировать информацию, снижают уровень стресса и предотвращают забывчивость.

Четвертый совет касается чтения. Регулярное чтение книг, статей или даже комиксов не только обогащает словарный запас и развивает воображение, но и улучшает концентрацию внимания и обработку информации. По мнению экспертов, такие занятия оказывают долгосрочное положительное влияние на память.

Пятый совет объединяет заботу о теле и разуме. Исследователи подчеркивают, что качественный сон, сбалансированное питание и контроль хронических заболеваний, таких как гипертония или диабет, напрямую влияют на когнитивные способности. Кроме того, полезны занятия, требующие концентрации, такие как письмо от руки, прослушивание музыки, пение, хобби или путешествия. Любая деятельность, активизирующая разные зоны мозга, способствует улучшению памяти.

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов. У многих животных содержит также глиальные клетки, может быть окружён оболочкой из соединительной ткани. У позвоночных животных (в том числе и у человека) различают головной мозг, размещённый в полости черепа, и спинной, находящийся в позвоночном канале.

