Шершни-убийцы захватывают Британию: найден секрет их уничтожения

APHA: в Британии запущено отслеживание азиатского шершня с помощью мини-трекеров

В Великобритании началось тестирование инновационных устройств, которые могут кардинально изменить подход к борьбе с инвазивными азиатскими шершнями.

Эти крошечные трекеры, весом менее 160 мг, устанавливаются на насекомых, чтобы отслеживать их передвижения и находить гнезда, представляющие угрозу для местных экосистем.

В этом году в стране зафиксировано рекордное количество гнезд этих опасных хищников — 53, причем большинство из них обнаружено на юго-востоке Англии. Генетический анализ показал, что некоторые из найденных шершней являются потомками особей, появившихся в прошлом году, что может указывать на формирование устойчивой популяции в регионе.

Азиатские шершни, известные также как желтоногие, представляют серьезную опасность для медоносных пчел и других насекомых-опылителей. Одно гнездо за сезон способно уничтожить до 11 кг насекомых, что наносит значительный ущерб местной фауне.

Новая технология, разработанная для борьбы с этой угрозой, уже показала впечатляющие результаты. Представители Агентства по охране здоровья животных и растений сообщили, что использование трекеров значительно ускорило процесс обнаружения гнезд, что позволило высвободить ресурсы для поиска новых очагов заражения. Сотрудники Национального подразделения по изучению пчел рассказали, что с помощью шести устройств им удалось найти шесть гнезд, что существенно облегчило работу в полевых условиях.

Процесс установки трекеров требует высокой точности. Сначала отлавливают рабочую самку шершня с помощью приманки и проверяют, достаточно ли она крупная, чтобы нести устройство. Затем насекомое фиксируют в специальной трубке, где на его тело закрепляют передатчик. После этого шершня отпускают, надеясь, что он вернется в свое гнездо. С помощью приемников специалисты могут отслеживать его перемещения на расстоянии до одного километра.

Традиционные методы поиска гнезд, такие как наблюдение за полетом шершней или подсчет времени их возвращения к приманке, требуют значительных затрат времени и сил. Например, одно из гнезд, обнаруженных с помощью трекера, находилось в густом лесу на большой высоте, и его поиск без новой технологии мог занять несколько дней. Сотрудники подразделения отметили, что с использованием передатчиков гнездо удалось обнаружить практически мгновенно, сузив круг поиска до нескольких деревьев.

Успех испытаний оказался настолько значительным, что американское Агентство по охране окружающей среды заказало дополнительные комплекты устройств у голландских производителей. В Великобритании технология появилась в критический момент, когда количество гнезд продолжает расти, а угроза для пчел становится все более ощутимой.

Генетические исследования, проведенные в лаборатории недалеко от Йорка, выявили, что некоторые из обнаруженных этой весной маток шершней являются потомками гнезд, уничтоженных в прошлом году в графствах Кент и Сассекс. Это первое свидетельство появления второго поколения азиатских шершней в стране, хотя специалисты подчеркивают, что для подтверждения устойчивой популяции требуется больше данных.

Представители Агентства по охране здоровья животных и растений заявили, что пока не могут делать окончательные выводы о формировании постоянной популяции шершней, так как для этого необходимы дополнительные генетические данные, демонстрирующие четкие связи между поколениями. Они также отметили, что любые меры контроля должны основываться на строгих научных доказательствах, а не на предположениях.

Сейчас Национальное подразделение по защите пчел готовится к самому напряженному периоду года, когда шершни активно расширяют свои колонии и строят дополнительные гнезда. Крайне важно обнаружить эти очаги до осени, чтобы предотвратить появление нового поколения маток. Для этого специалисты призывают общественность сообщать о любых наблюдениях за шершнями через специальное мобильное приложение, прикрепляя фотографии насекомых.

