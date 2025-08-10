Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты Bomdia Brasserie: гибрид кафе и ресторана в Мумбаи, который покоряет сердца
Названы причины поломок новых машин в первые месяцы эксплуатации
Решетова раскрыла роль грудного вскармливания в послеродовом похудении
Жареные цукини в воздушном кляре — простой домашний рецепт горячей закуски
Григорий Лепс и SHAMAN устроили шуточный бой на Крымском мосту во время пробки
Фитнес-тренеры рекомендуют отжимания с упором на спину и ягодичные мышцы
Учёные объяснили, почему дикий кабан никогда не станет домашней свиньёй
Цветник без перерыва: с конца лета до морозов сад украсят астры и хризантемы
Глицерин признан средством, улучшающим состояние кожи за одну ночь

Шершни-убийцы захватывают Британию: найден секрет их уничтожения

APHA: в Британии запущено отслеживание азиатского шершня с помощью мини-трекеров
4:28
Наука

В Великобритании началось тестирование инновационных устройств, которые могут кардинально изменить подход к борьбе с инвазивными азиатскими шершнями.

Шершень
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шершень

Эти крошечные трекеры, весом менее 160 мг, устанавливаются на насекомых, чтобы отслеживать их передвижения и находить гнезда, представляющие угрозу для местных экосистем.

В этом году в стране зафиксировано рекордное количество гнезд этих опасных хищников — 53, причем большинство из них обнаружено на юго-востоке Англии. Генетический анализ показал, что некоторые из найденных шершней являются потомками особей, появившихся в прошлом году, что может указывать на формирование устойчивой популяции в регионе.

Азиатские шершни, известные также как желтоногие, представляют серьезную опасность для медоносных пчел и других насекомых-опылителей. Одно гнездо за сезон способно уничтожить до 11 кг насекомых, что наносит значительный ущерб местной фауне.

Новая технология, разработанная для борьбы с этой угрозой, уже показала впечатляющие результаты. Представители Агентства по охране здоровья животных и растений сообщили, что использование трекеров значительно ускорило процесс обнаружения гнезд, что позволило высвободить ресурсы для поиска новых очагов заражения. Сотрудники Национального подразделения по изучению пчел рассказали, что с помощью шести устройств им удалось найти шесть гнезд, что существенно облегчило работу в полевых условиях.

Процесс установки трекеров требует высокой точности. Сначала отлавливают рабочую самку шершня с помощью приманки и проверяют, достаточно ли она крупная, чтобы нести устройство. Затем насекомое фиксируют в специальной трубке, где на его тело закрепляют передатчик. После этого шершня отпускают, надеясь, что он вернется в свое гнездо. С помощью приемников специалисты могут отслеживать его перемещения на расстоянии до одного километра.

Традиционные методы поиска гнезд, такие как наблюдение за полетом шершней или подсчет времени их возвращения к приманке, требуют значительных затрат времени и сил. Например, одно из гнезд, обнаруженных с помощью трекера, находилось в густом лесу на большой высоте, и его поиск без новой технологии мог занять несколько дней. Сотрудники подразделения отметили, что с использованием передатчиков гнездо удалось обнаружить практически мгновенно, сузив круг поиска до нескольких деревьев.

Успех испытаний оказался настолько значительным, что американское Агентство по охране окружающей среды заказало дополнительные комплекты устройств у голландских производителей. В Великобритании технология появилась в критический момент, когда количество гнезд продолжает расти, а угроза для пчел становится все более ощутимой.

Генетические исследования, проведенные в лаборатории недалеко от Йорка, выявили, что некоторые из обнаруженных этой весной маток шершней являются потомками гнезд, уничтоженных в прошлом году в графствах Кент и Сассекс. Это первое свидетельство появления второго поколения азиатских шершней в стране, хотя специалисты подчеркивают, что для подтверждения устойчивой популяции требуется больше данных.

Представители Агентства по охране здоровья животных и растений заявили, что пока не могут делать окончательные выводы о формировании постоянной популяции шершней, так как для этого необходимы дополнительные генетические данные, демонстрирующие четкие связи между поколениями. Они также отметили, что любые меры контроля должны основываться на строгих научных доказательствах, а не на предположениях.

Сейчас Национальное подразделение по защите пчел готовится к самому напряженному периоду года, когда шершни активно расширяют свои колонии и строят дополнительные гнезда. Крайне важно обнаружить эти очаги до осени, чтобы предотвратить появление нового поколения маток. Для этого специалисты призывают общественность сообщать о любых наблюдениях за шершнями через специальное мобильное приложение, прикрепляя фотографии насекомых.

Уточнения

Vespa mandarinia japonica — подвид шершня Vespa mandarinia. Крупное насекомое (больше 4 см в длину, размах крыльев около 6 см). Имеет крупную жёлтую голову с большими глазами, тёмно-коричневое брюшко с коричнево-жёлтыми полосами. Подвид эндемичен для японских островов, где их можно обнаружить в лесных районах страны. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Команда исследователей заявила о готовности проекта 400-летнего полета к Альфа Центавра
Наука и техника
Команда исследователей заявила о готовности проекта 400-летнего полета к Альфа Центавра Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка
Наука и техника
Метеорологи зафиксировали экстремальные погодные условия в проливе Дрейка Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Секреты Bomdia Brasserie: гибрид кафе и ресторана в Мумбаи, который покоряет сердца
Названы причины поломок новых машин в первые месяцы эксплуатации
Решетова раскрыла роль грудного вскармливания в послеродовом похудении
Жареные цукини в воздушном кляре — простой домашний рецепт горячей закуски
Григорий Лепс и SHAMAN устроили шуточный бой на Крымском мосту во время пробки
Фитнес-тренеры рекомендуют отжимания с упором на спину и ягодичные мышцы
Учёные объяснили, почему дикий кабан никогда не станет домашней свиньёй
Цветник без перерыва: с конца лета до морозов сад украсят астры и хризантемы
Глицерин признан средством, улучшающим состояние кожи за одну ночь
Эксперты по интерьеру назвали ковер ключевым элементом уюта в доме
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.