Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кратерное озеро Килотоа в Эквадоре меняет цвет воды в зависимости от погоды и времени суток — гиды
Фадеев заявил, что Глюкоза потеряла популярность из-за гламурного образа жизни
Метаанализ: метод предварительного утомления мышц не доказал преимущества над классическим тренингом
Мастер маникюра Бетина Голдштейн назвала способ убрать пятна на ногтях от яркого лака
Привычка советских шофёров: зачем пинали колёса перед рейсом
Социализация учит собаку спокойно реагировать на шум, людей и животных
Причины ДТП c Максимом Галкиным*: версия артиста и состояние здоровья
Диетолог Толентино назвала 6 продуктов, которые быстро помогут поднять уровень сахара в крови
Работодателям напомнили: незаконное лишение премии — правонарушение

Застряли в космосе на полгода: четверо астронавтов вернулись на Землю с секретами

Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС
2:02
Наука

Четыре космонавта благополучно вернулись на Землю после длительного пребывания на Международной космической станции. Их космический корабль приводнился в водах Тихого океана у побережья Калифорнии, где их уже ждала команда спасателей.

Штаб NASA
Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Штаб NASA

Теперь экипажу предстоит пройти медицинские проверки и отправиться в центр управления полетами для дальнейшей реабилитации.

Возвращение состоялось в середине дня по местному времени, когда капсула Crew Dragon вошла в атмосферу и совершила посадку в океане. Об этом сообщили представители американского космического агентства. Корабль стартовал с орбитальной станции рано утром, неся на борту интернациональную команду, в которую вошли представители США, Японии и России.

Экипаж находился в космосе с весны этого года, выполняя научные эксперименты и обслуживая оборудование станции. Эта миссия также стала важной вехой, так как позволила вернуть на Землю двух американских астронавтов, которые ранее не могли покинуть орбиту из-за технических неисправностей на других космических аппаратах.

После приводнения капсулу оперативно извлекли из воды с помощью специального судна, предназначенного для таких операций. Затем экипаж доставили на борт, где им была оказана первая помощь. В ближайшее время космонавтов ждет тщательное медицинское обследование, чтобы оценить их состояние после длительного пребывания в невесомости. После этого их перевезут вертолетом в специализированный центр в Хьюстоне, где начнется процесс восстановления и анализа данных, собранных во время миссии.

Эта операция стала очередным примером успешного международного сотрудничества в космосе, несмотря на сложные условия и технические вызовы. Возвращение экипажа подчеркивает важность надежных технологий и слаженной работы команд на Земле и в космосе.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация до 2028 или 2030 года).

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Авто
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели Аудио 
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Наука и техника
Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк Аудио 
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Домашние животные
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Метаанализ: метод предварительного утомления мышц не доказал преимущества над классическим тренингом
Мастер маникюра Бетина Голдштейн назвала способ убрать пятна на ногтях от яркого лака
Привычка советских шофёров: зачем пинали колёса перед рейсом
Социализация учит собаку спокойно реагировать на шум, людей и животных
Причины ДТП c Максимом Галкиным*: версия артиста и состояние здоровья
Диетолог Толентино назвала 6 продуктов, которые быстро помогут поднять уровень сахара в крови
Работодателям напомнили: незаконное лишение премии — правонарушение
Оптимальный срок пересадки клубники — конец августа, подтверждают аграрии
Декоративную штукатурку можно сделать из обычной шпатлёвки
Запуск крупнейшей ветряной турбины изменил местный микроклимат
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.