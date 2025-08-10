Застряли в космосе на полгода: четверо астронавтов вернулись на Землю с секретами

Космический центр NASA: четверо астронавтов завершили полугодовую миссию на МКС

Четыре космонавта благополучно вернулись на Землю после длительного пребывания на Международной космической станции. Их космический корабль приводнился в водах Тихого океана у побережья Калифорнии, где их уже ждала команда спасателей.

Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Штаб NASA

Теперь экипажу предстоит пройти медицинские проверки и отправиться в центр управления полетами для дальнейшей реабилитации.

Возвращение состоялось в середине дня по местному времени, когда капсула Crew Dragon вошла в атмосферу и совершила посадку в океане. Об этом сообщили представители американского космического агентства. Корабль стартовал с орбитальной станции рано утром, неся на борту интернациональную команду, в которую вошли представители США, Японии и России.

Экипаж находился в космосе с весны этого года, выполняя научные эксперименты и обслуживая оборудование станции. Эта миссия также стала важной вехой, так как позволила вернуть на Землю двух американских астронавтов, которые ранее не могли покинуть орбиту из-за технических неисправностей на других космических аппаратах.

После приводнения капсулу оперативно извлекли из воды с помощью специального судна, предназначенного для таких операций. Затем экипаж доставили на борт, где им была оказана первая помощь. В ближайшее время космонавтов ждет тщательное медицинское обследование, чтобы оценить их состояние после длительного пребывания в невесомости. После этого их перевезут вертолетом в специализированный центр в Хьюстоне, где начнется процесс восстановления и анализа данных, собранных во время миссии.

Эта операция стала очередным примером успешного международного сотрудничества в космосе, несмотря на сложные условия и технические вызовы. Возвращение экипажа подчеркивает важность надежных технологий и слаженной работы команд на Земле и в космосе.

Уточнения

Междунаро́дная косми́ческая ста́нция сокр. МКС (англ. International Space Station, сокр. ISS) — пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс; эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время (странами согласована эксплуатация до 2028 или 2030 года).

