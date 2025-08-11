Двойной удар природы превратил Помпеи в безмолвный пепельный город, а новые находки переписали версию трагедии

В тот день, когда Везувий взорвался, жизнь в Помпеях текла своим чередом. Но всего через несколько часов город оказался в смертельной ловушке.
Год назад археологи нашли там останки двух мужчин. Сначала считалось, что их убили обрушившиеся стены из-за толчков, вызванных извержением. Но был ли это прямой удар землетрясения или последствия вулканической катастрофы?
Учёные выделяют два акта катастрофы:
В 62 году в регионе уже было сильное землетрясение, но без извержения. Тогда, как и в 79-м, рушились дома. Совпадение вулканических и сейсмических событий оказалось смертельным.
Мужчины были примерно 50 лет. Один погиб мгновенно под стеной, другой прикрывался деревянным предметом. Повреждения костей совпадают с травмами жертв землетрясений.
Под скелетами и поверх них лежал слой лапиллей — знак, что смерть настигла их уже после начала извержения, но до падения основного потока пепла.
Жители, спрятавшиеся от пепла, стали жертвами толчков. Те, кто выбежал наружу, погибли под дождём раскалённого пепла. Сколько людей умерло именно из-за землетрясения, учёные пока не знают.
Лапи́лли (итал. lapilla от лат. lapillus - камешки) — многоформенные вулканические выбросы размером от 2 до 64 мм.
