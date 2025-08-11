Двойной удар природы превратил Помпеи в безмолвный пепельный город, а новые находки переписали версию трагедии

Археологи нашли доказательства гибели жителей Помпей от обрушений домов

В тот день, когда Везувий взорвался, жизнь в Помпеях текла своим чередом. Но всего через несколько часов город оказался в смертельной ловушке.

Дом целомудренных влюблённых

Год назад археологи нашли там останки двух мужчин. Сначала считалось, что их убили обрушившиеся стены из-за толчков, вызванных извержением. Но был ли это прямой удар землетрясения или последствия вулканической катастрофы?

Две фазы трагедии

Учёные выделяют два акта катастрофы:

Плинианское извержение — гигантский столб пепла и пемзы, осыпавший город.

Пелейское извержение — пирокластические потоки, обрушившиеся на выживших после первого этапа.

Между ними — затишье и попытки бегства. Но именно в это время ощущались подземные толчки.

Землетрясение как вторая угроза

В 62 году в регионе уже было сильное землетрясение, но без извержения. Тогда, как и в 79-м, рушились дома. Совпадение вулканических и сейсмических событий оказалось смертельным.

Что показали исследования останков

Мужчины были примерно 50 лет. Один погиб мгновенно под стеной, другой прикрывался деревянным предметом. Повреждения костей совпадают с травмами жертв землетрясений.

Под скелетами и поверх них лежал слой лапиллей — знак, что смерть настигла их уже после начала извержения, но до падения основного потока пепла.

Судьба укрывшихся в домах

Жители, спрятавшиеся от пепла, стали жертвами толчков. Те, кто выбежал наружу, погибли под дождём раскалённого пепла. Сколько людей умерло именно из-за землетрясения, учёные пока не знают.

Уточнения

Лапи́лли (итал. lapilla от лат. lapillus - камешки) — многоформенные вулканические выбросы размером от 2 до 64 мм.

