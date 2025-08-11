Морское дно хранило сундук времени — внутри оказалась история дипломатии XIX века

Польские дайверы нашли у берегов Швеции парусник XIX века с грузом монархов

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Иногда море хранит тайны, которые удивляют даже опытных исследователей. У берегов Швеции польские дайверы из команды Baltictech сделали сенсационное открытие — на дне покоился парусник XIX века, а внутри него — настоящий сундук времени с деликатесами для монархов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Затонувший корабль с сундуком

Что скрывал затонувший корабль

Погружение показало: судно и его груз прекрасно сохранились. В трюмах нашли более сотни бутылок шампанского и вина, ящики с минеральной водой, а также изысканный фарфор. Атмосфера находки была настолько особенной, что дайверы признались — чувствовали себя участниками исторического романа.

Дорога на королевский стол

Особое внимание вызвали бутылки минеральной воды с клеймом немецкой компании Selters. Анализ показал, что она была произведена между 1850 и 1867 годами. По предположениям исследователей, весь груз предназначался для стола российского императора Николая I либо шведско-норвежского короля Оскара I.

Как груз пережил полтора века под водой

Главный секрет сохранности — в условиях Балтийского моря. Здесь низкая температура и малая солёность воды, что позволяет органике и стеклу оставаться почти нетронутыми даже спустя столетия.

По словам участников экспедиции, открывать эти бутылки пока никто не собирается: ценность находки не только в содержимом, но и в её историческом контексте.

Не просто шампанское, а часть истории

Каждая бутылка из этого трюма — свидетелница дипломатии, торговых путей и королевских вкусов XIX века. Для историков и коллекционеров это находка, сопоставимая с археологическим золотом.

Уточнения

Диплома́тия - деятельность глав государств, правительств и специальных органов внешних сношений по осуществлению целей и задач внешней политики государств, а также по защите интересов государства за границей.

