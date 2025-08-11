Украшения знати даков вышли на свет — пустое место на карте стало центром истории

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:33
Наука

Что, если под вашими ногами лежит история, о которой никто не подозревает? Именно так произошло в румынской коммуне Бряза, где двое любителей истории отправились на прогулку с металлоискателем — и вернулись с находкой, достойной музейных витрин.

Клад древних даков
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клад древних даков

Клад, который удивил археологов

В земле скрывался уникальный набор из шести ювелирных украшений:

  • Круглый серебряный браслет с изящными растительными орнаментами.
  • Изогнутые фибулы (броши).
  • Шейная цепочка с тремя подвесками.
  • Пояс из овальных пластин, украшенных солнечными символами — знаками, которые у даков
  • Ассоциировались с культом солнца.

Общий вес находки — около 550 граммов серебра. Такие изделия, по мнению специалистов, могли принадлежать лишь представителям высшей знати.

Почему эта находка важна

Клад стал первым археологическим свидетельством того, что даки жили в районе Бряза. Ранее здесь не находили ни поселений, ни иных следов их культуры. Теперь же история региона придётся переписать, ведь эти артефакты проливают свет на малоизученные страницы прошлого.

Тайна даков

Даки — древний фракийский народ, который жил на территории современной Румынии. Их культура славилась искусными мастерами и символикой, глубоко связанной с природой и верованиями. Этот клад — не просто украшения, а послание из прошлого, которое дошло до нас через века.

Уточнения

Артефакт (неологизм, от лат. ars - искусство + лат. factus - сделанный, то есть "сделанный по законам искусства") — продукт творческой деятельности человека.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
