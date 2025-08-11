Украшения знати даков вышли на свет — пустое место на карте стало центром истории

Что, если под вашими ногами лежит история, о которой никто не подозревает? Именно так произошло в румынской коммуне Бряза, где двое любителей истории отправились на прогулку с металлоискателем — и вернулись с находкой, достойной музейных витрин.
В земле скрывался уникальный набор из шести ювелирных украшений:
Общий вес находки — около 550 граммов серебра. Такие изделия, по мнению специалистов, могли принадлежать лишь представителям высшей знати.
Клад стал первым археологическим свидетельством того, что даки жили в районе Бряза. Ранее здесь не находили ни поселений, ни иных следов их культуры. Теперь же история региона придётся переписать, ведь эти артефакты проливают свет на малоизученные страницы прошлого.
Даки — древний фракийский народ, который жил на территории современной Румынии. Их культура славилась искусными мастерами и символикой, глубоко связанной с природой и верованиями. Этот клад — не просто украшения, а послание из прошлого, которое дошло до нас через века.
Артефакт (неологизм, от лат. ars - искусство + лат. factus - сделанный, то есть "сделанный по законам искусства") — продукт творческой деятельности человека.
