Мёртвые продолжают говорить: ледяная могила раскрыла тайный язык татуировок

Археологи исследовали татуировки на мумии женщины из вечной мерзлоты Алтая
2:06
Наука

Когда археологи находят древние тела, они чаще всего видят лишь кости — кожа исчезает быстро. Но вечная мерзлота умеет хранить секреты. Так, в горах Алтая сохранилось тело женщины пазырыкской культуры с уникальными татуировками, которым более двух тысяч лет.

Археологи раскопки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Археологи раскопки

Пазырыкцы: жизнь и погребальные обряды

В VI-III веках до н. э. на Алтае кочевали племена, известные своим "звериным стилем" и воинственностью. Они хоронили умерших в глубоких деревянных камерах, засыпанных камнем и грунтом. Суровый климат замораживал могилы, превращая их обитателей в "ледяных мумий".

Самая известная находка — "алтайская принцесса", обнаруженная в 1993 году. Однако теперь ученые представили еще одну удивительную находку — тело женщины, прожившей почти 50 лет.

Скрытые рисунки под старинной кожей

Сначала кожа казалась чистой, но инфракрасная съемка раскрыла целую галерею образов. На теле женщины ожили сцены охоты: тигры и леопарды преследовали травоядных, рядом соседствовали грифоны и птицы. Одна фигура напоминала петуха, но могла быть мифическим символом.

Как создавали татуировки

Мастера использовали метод "хендпоук" — прокалывали кожу иглой, обмакнутой в пигмент. Химический анализ показал: это был углеродосодержащий материал — древесный уголь, сажа или зола.

Детализация рисунков на правой руке оказалась выше, чем на левой, что говорит о разном мастерстве исполнителей или разных периодах нанесения.

Зачем это было нужно

Для пазырыкцев татуировки были не просто украшением. Каждый символ отражал их верования, мировоззрение и принадлежность к культуре.

Открытие показывает: искусство татуировки в степях существовало уже более 2000 лет назад, а его создание требовало высокого мастерства.

Уточнения

Пигме́нт (лат. pigmentum - краска) — высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, придающие материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
