Магнитная активность делает Солнце одной из немногих звёзд, которые сияют вопреки циклам

2:14
Наука

На первый взгляд наше светило похоже на миллиарды других жёлтых карликов во Вселенной. Но недавние исследования показали: по характеру магнитной активности оно почти уникально. У него в разы больше ярких областей — факелов — чем тёмных пятен. А вот у большинства подобных звёзд всё наоборот.

Поверхность Солнца
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поверхность Солнца

Редкий тип звезды

Жёлтые карлики составляют лишь 7-10% от общего числа звёзд, а в Млечном Пути их насчитывается 10-20 миллиардов.

Около таких светил астрономы особенно внимательно ищут планеты — уже обнаружено свыше тысячи, из которых 50-70 находятся в зоне обитаемости. Понимание особенностей Солнца помогает ответить на главный вопрос: насколько наша планетная система уникальна.

Магнитная активность: факелы против пятен

Астрофизики из Германии, Норвегии, Греции и Испании выяснили, что магнитная активность звёзд проявляется в двух формах:

  • Тёмные пятна — результат сильных магнитных полей, которые подавляют перемешивание вещества и блокируют выход тепла.
  • Яркие факелы — появляются при умеренных полях, когда плазма становится разреженной и тепло легче прорывается наружу.

У Солнца оба типа проявлений сбалансированы, но факелов всё же втрое больше. Поэтому даже в пик 11-летнего цикла активности оно не тускнеет.

Статистика и редкие "двойники"

Учёные сравнили Солнце с 265 жёлтыми карликами, наблюдавшимися телескопом "Кеплер". Для детального анализа выбрали 48 звёзд. У 44 из них доминировали пятна, лишь четыре напоминали наше светило.

Один из почти идеальных "двойников" — KIC 11599385, расположенный в 1200 световых годах. Он близок по возрасту (4,5 млрд лет) и периоду вращения (24 дня против солнечных 25). Пока у него не нашли планет, но само сходство впечатляет.

Уточнения

Жёлтый карлик - класс небольших звёзд главной последовательности, имеющих массу от 0,84 до 1,15 массы Солнца и температуру поверхности 5000-6000 K (более горячие звёзды человеком визуально будут восприниматься как голубоватые или голубые).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
