Магнитная активность делает Солнце одной из немногих звёзд, которые сияют вопреки циклам

Учёные нашли лишь четыре аналога Солнца среди 265 жёлтых карликов

На первый взгляд наше светило похоже на миллиарды других жёлтых карликов во Вселенной. Но недавние исследования показали: по характеру магнитной активности оно почти уникально. У него в разы больше ярких областей — факелов — чем тёмных пятен. А вот у большинства подобных звёзд всё наоборот.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Поверхность Солнца

Редкий тип звезды

Жёлтые карлики составляют лишь 7-10% от общего числа звёзд, а в Млечном Пути их насчитывается 10-20 миллиардов.

Около таких светил астрономы особенно внимательно ищут планеты — уже обнаружено свыше тысячи, из которых 50-70 находятся в зоне обитаемости. Понимание особенностей Солнца помогает ответить на главный вопрос: насколько наша планетная система уникальна.

Магнитная активность: факелы против пятен

Астрофизики из Германии, Норвегии, Греции и Испании выяснили, что магнитная активность звёзд проявляется в двух формах:

Тёмные пятна — результат сильных магнитных полей, которые подавляют перемешивание вещества и блокируют выход тепла.

Яркие факелы — появляются при умеренных полях, когда плазма становится разреженной и тепло легче прорывается наружу.

У Солнца оба типа проявлений сбалансированы, но факелов всё же втрое больше. Поэтому даже в пик 11-летнего цикла активности оно не тускнеет.

Статистика и редкие "двойники"

Учёные сравнили Солнце с 265 жёлтыми карликами, наблюдавшимися телескопом "Кеплер". Для детального анализа выбрали 48 звёзд. У 44 из них доминировали пятна, лишь четыре напоминали наше светило.

Один из почти идеальных "двойников" — KIC 11599385, расположенный в 1200 световых годах. Он близок по возрасту (4,5 млрд лет) и периоду вращения (24 дня против солнечных 25). Пока у него не нашли планет, но само сходство впечатляет.

Уточнения

Жёлтый карлик - класс небольших звёзд главной последовательности, имеющих массу от 0,84 до 1,15 массы Солнца и температуру поверхности 5000-6000 K (более горячие звёзды человеком визуально будут восприниматься как голубоватые или голубые).

