Магнитная активность делает Солнце одной из немногих звёзд, которые сияют вопреки циклам

На первый взгляд наше светило похоже на миллиарды других жёлтых карликов во Вселенной. Но недавние исследования показали: по характеру магнитной активности оно почти уникально. У него в разы больше ярких областей — факелов — чем тёмных пятен. А вот у большинства подобных звёзд всё наоборот.
Жёлтые карлики составляют лишь 7-10% от общего числа звёзд, а в Млечном Пути их насчитывается 10-20 миллиардов.
Около таких светил астрономы особенно внимательно ищут планеты — уже обнаружено свыше тысячи, из которых 50-70 находятся в зоне обитаемости. Понимание особенностей Солнца помогает ответить на главный вопрос: насколько наша планетная система уникальна.
Астрофизики из Германии, Норвегии, Греции и Испании выяснили, что магнитная активность звёзд проявляется в двух формах:
У Солнца оба типа проявлений сбалансированы, но факелов всё же втрое больше. Поэтому даже в пик 11-летнего цикла активности оно не тускнеет.
Учёные сравнили Солнце с 265 жёлтыми карликами, наблюдавшимися телескопом "Кеплер". Для детального анализа выбрали 48 звёзд. У 44 из них доминировали пятна, лишь четыре напоминали наше светило.
Один из почти идеальных "двойников" — KIC 11599385, расположенный в 1200 световых годах. Он близок по возрасту (4,5 млрд лет) и периоду вращения (24 дня против солнечных 25). Пока у него не нашли планет, но само сходство впечатляет.
Жёлтый карлик - класс небольших звёзд главной последовательности, имеющих массу от 0,84 до 1,15 массы Солнца и температуру поверхности 5000-6000 K (более горячие звёзды человеком визуально будут восприниматься как голубоватые или голубые).
