Богатство, до которого не дотянешься: добыча может обойтись дороже самого газа

Академик РАН Михаил Эпов: добыча метана с океанского дна пока невозможна
1:41
Наука

Идея добычи метана с океанского дна звучит заманчиво, но на деле всё куда сложнее. Даже при наличии больших запасов этого газа в форме газовых гидратов — так называемого "горючего льда" — извлечение его в промышленных масштабах остаётся крайне трудной задачей.

Метановые гидраты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Метановые гидраты

Тайна "горючего льда"

На глубине более 9,5 километра в районе Курило-Камчатского и Алеутского желобов учёные обнаружили уникальную экосистему. Здесь микроорганизмы превращают углекислый газ из остатков живых существ в метан. Со временем он накапливается в виде кристаллических гидратов.

Почему добыча невозможна сейчас

"Газовые гидраты встречаются на дне морей и океанов, но они способны существовать лишь в условиях определённых температуры и давления. Когда их начинают поднимать, они быстро тают, газ улетучивается", — поясняет академик РАН Михаил Эпов.

На сегодняшний день ни одна страна не располагает стабильными технологиями для безопасного и экономически выгодного извлечения таких залежей.

Проблема рентабельности

Чтобы поднять океанскую воду, насыщенную метаном, с глубины нескольких километров, понадобятся колоссально мощные насосы. Их окупаемость растянется на десятилетия, а затраты будут огромными.

Есть ли в этом необходимость

По мнению Эпова, пока нужды в добыче метана со дна океана нет. Запасов природного газа, из которого метан извлекается привычными способами, хватит ещё на долгие годы. Этот метод проще, дешевле и давно отработан.

Уточнения

Гидра́ты (от др.-греч. ὕδωρ "вода") — продукты присоединения воды к неорганическим и органическим веществам.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
