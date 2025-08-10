За Альфой Центавра следят все: обнаружен газовый гигант

Планета-гигант у Альфы Центавра: учёные изучают данные телескопа Джеймс Уэбб

Новейшие наблюдения, выполненные с помощью телескопа "Джеймс Уэбб", позволяют предположить, что вокруг Альфы Центавра обращается газовый гигант.

Фото: commons.wikimedia.org by Northrop Grumman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Космический телескоп Джеймса Уэбба

Согласно двум исследовательским работам, опубликованным в журнале The Astrophysical Journal Letters, эта планета, по всей видимости, находится на таком расстоянии от звезды, где температурные условия могут быть благоприятными для существования жизни, об этом сообщает американская радиостанция NPR.

Некоторые ученые допускают возможность существования у этой планеты спутника, подобного Пандоре из фильма "Аватар". За последние годы астрономам удалось обнаружить тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы, но поиск планет вокруг Альфы Центавра A и B затруднен из-за их взаимного вращения и гравитационного взаимодействия, что усложняет использование распространенных методов поиска. Кроме того, яркий свет звезд затрудняет наблюдения.

По словам астронома Чарльза Бейчмана, у этих планет могут быть довольно крупные спутники, сопоставимые по размеру с Марсом. Он считает, что это потенциально пригодная для жизни среда, и напоминает, что даже в нашей Солнечной системе спутники, такие как Европа или Титан, считаются перспективными местами для поиска жизни за пределами Земли.

Астроном Дэвид Киппинг допускает возможность существования в этой звездной системе планеты, похожей на Пандору, но считает это маловероятным. Астроном Мэри Энн Лимбах отмечает, что вопрос о пригодности спутника для жизни отличается от вопроса о существовании сложной биосферы, как на Пандоре. Тем не менее, она считает захватывающим, что у ближайшего к нам соседа может оказаться планета-гигант.

Уточнения

А́льфа Цента́вра α Центавра — тройная звёздная система в созвездии Центавра. Два компонента, солнцеподобные α Центавра А и α Центавра B, невооружённому глазу видны как одна звезда −0,27m, благодаря чему α Центавра является третьей по яркости звездой ночного неба. Третий компонент — невидимый невооружённым глазом красный карлик Проксима Центавра, или α Центавра C, который находится от яркой двойной звезды на угловом расстоянии 2,2°. Все три являются ближайшими к Солнцу звёздами (4,36 световых года), причём на данный момент Проксима Центавра несколько ближе остальных.



