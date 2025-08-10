Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киви, черника и авокадо: нужно добавить в рацион после 50 для здоровья и энергии
Чрезмерное удобрение: опасности перекорма клубники
Как сохранить вкус лета? Салат из баклажанов и перца – рецепт вкуснейшей заготовки на зиму
Аренда в Париже за 500 евро: что можно найти на минимальный бюджет
Минпромторг предлагает ограничить срок службы легковых машин 30 годами
Рейс United Airlines задержали на 4 часа из-за пассажира с марихуаной
Тренеры советуют начинать с лёгких упражнений после перерыва в спорте
Маска из овсянки: простая домашняя альтернатива дорогой косметике
Владимир Пресняков собрал вместе всех своих сыновей в Испании

За Альфой Центавра следят все: обнаружен газовый гигант

Планета-гигант у Альфы Центавра: учёные изучают данные телескопа Джеймс Уэбб
1:53
Наука

Новейшие наблюдения, выполненные с помощью телескопа "Джеймс Уэбб", позволяют предположить, что вокруг Альфы Центавра обращается газовый гигант.

Космический телескоп Джеймса Уэбба
Фото: commons.wikimedia.org by Northrop Grumman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Космический телескоп Джеймса Уэбба

Согласно двум исследовательским работам, опубликованным в журнале The Astrophysical Journal Letters, эта планета, по всей видимости, находится на таком расстоянии от звезды, где температурные условия могут быть благоприятными для существования жизни, об этом сообщает американская радиостанция NPR.

Некоторые ученые допускают возможность существования у этой планеты спутника, подобного Пандоре из фильма "Аватар". За последние годы астрономам удалось обнаружить тысячи планет за пределами нашей Солнечной системы, но поиск планет вокруг Альфы Центавра A и B затруднен из-за их взаимного вращения и гравитационного взаимодействия, что усложняет использование распространенных методов поиска. Кроме того, яркий свет звезд затрудняет наблюдения.

По словам астронома Чарльза Бейчмана, у этих планет могут быть довольно крупные спутники, сопоставимые по размеру с Марсом. Он считает, что это потенциально пригодная для жизни среда, и напоминает, что даже в нашей Солнечной системе спутники, такие как Европа или Титан, считаются перспективными местами для поиска жизни за пределами Земли.

Астроном Дэвид Киппинг допускает возможность существования в этой звездной системе планеты, похожей на Пандору, но считает это маловероятным. Астроном Мэри Энн Лимбах отмечает, что вопрос о пригодности спутника для жизни отличается от вопроса о существовании сложной биосферы, как на Пандоре. Тем не менее, она считает захватывающим, что у ближайшего к нам соседа может оказаться планета-гигант.

Уточнения

А́льфа Цента́вра α Центавра — тройная звёздная система в созвездии Центавра. Два компонента, солнцеподобные α Центавра А и α Центавра B, невооружённому глазу видны как одна звезда −0,27m, благодаря чему α Центавра является третьей по яркости звездой ночного неба. Третий компонент — невидимый невооружённым глазом красный карлик Проксима Центавра, или α Центавра C, который находится от яркой двойной звезды на угловом расстоянии 2,2°. Все три являются ближайшими к Солнцу звёздами (4,36 световых года), причём на данный момент Проксима Центавра несколько ближе остальных.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Домашние животные
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Популярное
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару

Узнайте всё о гигантском муравьеде — его удивительных особенностях и угрозах, с которыми сталкивается этот уникальный вид. Сохраним богатство природы вместе.

Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Автоподставы на вторичке: как не стать очередной жертвой хитроумных продавцов
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
Последние материалы
Минпромторг предлагает ограничить срок службы легковых машин 30 годами
Рейс United Airlines задержали на 4 часа из-за пассажира с марихуаной
Тренеры советуют начинать с лёгких упражнений после перерыва в спорте
Планета-гигант у Альфы Центавра: учёные изучают данные телескопа Джеймс Уэбб
Маска из овсянки: простая домашняя альтернатива дорогой косметике
Владимир Пресняков собрал вместе всех своих сыновей в Испании
Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Забота о смородине в конце сезона: важные советы
Исследования показали: собаки понимают сотни слов и команд
Алан Лушников сообщил о первой за долгое время прибыли Ломо после реструктуризации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.