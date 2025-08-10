Интеллектуальный нокаут: OpenAI отправляет Grok в шахматный нокдаун

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:25
Наука

Традиционно шахматы служат мерилом прогресса и возможностей компьютерных технологий, особенно в исторических и технологических компаниях. Современные шахматные программы достигли такого уровня, что практически непобедимы даже для лучших гроссмейстеров мира.

Шахматный король, шахматы
Фото: commons.wikimedia.org by Wtendo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шахматный король, шахматы

Однако в данном случае речь идет не о специализированных шахматных программах, а об универсальных моделях искусственного интеллекта.

Как сообщает BBC, модель o3 от OpenAI одержала безоговорочную победу в турнире, одолев в финале модель Grok от xAI, что еще больше обострило конкуренцию между двумя компаниями. В свою очередь, Google Gemini смогла обыграть другую модель OpenAI.

Стоит отметить, что Илон Маск и Сэм Альтман, сооснователи OpenAI, утверждают, что их последние модели — самые умные в мире.

При этом, несмотря на успехи в решении повседневных задач, шахматные системы все еще находятся на стадии развития. Grok допустила несколько ошибок в финальной игре, в том числе потерю ферзя.

По словам Педро Пиньята, представителя chess. com, до полуфинала казалось, что ничто не помешает Grok одержать победу. Он отметил, что AI от xAI демонстрировал невероятную силу, но эта иллюзия рассеялась в последний день турнира.

Гроссмейстер Хикару Накамура, комментируя финал в прямом эфире, подчеркнул, что Grok допустила множество ошибок, в отличие от OpenAI.

Турнир по шахматам среди AI был организован на платформе Kaggle, принадлежащей Google, и предназначен для оценки возможностей различных систем учеными.

В трехдневном турнире на Kaggle соревновались восемь ведущих языковых моделей от Anthropic, Google, OpenAI, xAI, а также китайских DeepSeek и Moonshot AI.

Разработчики AI используют так называемые бенчмарки для оценки навыков своих моделей в различных областях, таких как логическое мышление и написание кода.

Шахматы и го, как сложные игры со строгими правилами, часто используются для оценки способности модели изучать стратегии и достигать оптимальных результатов, в данном случае — побеждать соперника.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ, Искусственный разум (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
