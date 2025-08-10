Учёные бьют тревогу: человечество отдаляется от природы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:55
Наука

Новое исследование выявило тревожную тенденцию: за последние два столетия связь человека с окружающим миром сократилась на 60%. 

Свобода
Фото: unsplash.com by Danka & Peter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свобода

Профессор Майлз Ричардсон предупреждает, что без существенных изменений в политике и социальной сфере эта тенденция к отдалению от природы продолжится. Компьютерные модели показывают, что ключевыми мерами для изменения ситуации являются раннее приобщение детей к природе и масштабное расширение зеленых зон в городах.

Исследование профессора Ричардсона, опубликованное в журнале Earth, проанализировало данные об урбанизации, сокращении популяций диких животных вблизи населенных пунктов и, что особенно важно, об уменьшении роли родителей в передаче любви к природе своим детям за последние 220 лет.

Особое внимание в исследовании уделено исчезновению связанных с природой слов из книг в период с 1800 по 2020 год. Наибольшее сокращение (на 60,6%) зафиксировано в 1990 году. Прогнозы показывают, что будущие поколения будут все больше терять связь с природой, если не будут предприняты радикальные меры.

Ричардсон подчеркивает, что укрепление связи с природой является важнейшим фактором для решения экологического кризиса и поддержания психического здоровья. Он призывает к кардинальным изменениям в обществе, чтобы изменить отношение к природе.

Исследование также показало, что простое увеличение количества зеленых зон в городах, даже на 30%, недостаточно для восстановления утраченной связи с природой. По мнению Ричардсона, для достижения значимого результата необходимо увеличить количество зеленых насаждений в десять раз, передает The Guardian.

Уточнения

Урбаниза́ция (от лат. urbanus — городской) — процесс повышения роли городов, городской культуры и «городских отношений» в развитии общества, увеличение численности городского населения по сравнению с сельским и «трансляция» сформировавшихся в городах высших культурных образцов за пределы городов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
