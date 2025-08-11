Проверили прочность покрытия до укладки — дороги перестанут разрушаться раньше времени

На Урале испытали инновационный комплекс, который может изменить подход к строительству и ремонту автодорог по всей стране. Его главное преимущество — предотвращение образования колейности и повышение безопасности движения.
Речь идёт о статическом плотномере с гидростанцией отечественного производства. Он позволяет заранее определить, выдержат ли грунт и покрытие запланированные нагрузки при определённой интенсивности движения.
"Успешные испытания провели Росдортехнология и подрядная организация, выполняющая капремонт трассы А-310 в Челябинской области", — сообщили в управлении дорог "Южный Урал".
Плотномер фиксирует показания прямо на месте работ. Эти данные используются для расчёта корректирующих коэффициентов к динамическим методам.
При подаче давления на опорную плиту датчики измеряют деформацию покрытия. На основе зависимости нагрузка-осадка определяются:
По словам специалистов, такие испытания позволяют выбирать оптимальные проектные решения. Результат — дороги без колейности на весь гарантийный срок и соответствие нормативам.
"Это повышает общий уровень безопасности дорожного движения", — подчеркнули в управлении.
Колея — одна из самых распространённых проблем российских дорог. Продольные углубления портят покрытие, создают опасность на мокрой или обледенелой трассе и ускоряют разрушение асфальта.
