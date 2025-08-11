Проверили прочность покрытия до укладки — дороги перестанут разрушаться раньше времени

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

На Урале испытали инновационный комплекс, который может изменить подход к строительству и ремонту автодорог по всей стране. Его главное преимущество — предотвращение образования колейности и повышение безопасности движения.

Статический плотномер
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Статический плотномер

Что за технология

Речь идёт о статическом плотномере с гидростанцией отечественного производства. Он позволяет заранее определить, выдержат ли грунт и покрытие запланированные нагрузки при определённой интенсивности движения.

"Успешные испытания провели Росдортехнология и подрядная организация, выполняющая капремонт трассы А-310 в Челябинской области", — сообщили в управлении дорог "Южный Урал".

Как это работает

Плотномер фиксирует показания прямо на месте работ. Эти данные используются для расчёта корректирующих коэффициентов к динамическим методам.

При подаче давления на опорную плиту датчики измеряют деформацию покрытия. На основе зависимости нагрузка-осадка определяются:

  • Модуль деформации.
  • Модуль упругости.
  • Относительный показатель уплотнения.

Почему это важно

По словам специалистов, такие испытания позволяют выбирать оптимальные проектные решения. Результат — дороги без колейности на весь гарантийный срок и соответствие нормативам.

"Это повышает общий уровень безопасности дорожного движения", — подчеркнули в управлении.

Проблема колейности

Колея — одна из самых распространённых проблем российских дорог. Продольные углубления портят покрытие, создают опасность на мокрой или обледенелой трассе и ускоряют разрушение асфальта.

Уточнения

Да́тчик - конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
