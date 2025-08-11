Рекордные находки в Херсонесе раскрыли мрачную правду о римской эпохе

Археологи РАН: жители Херсонеса чаще умирали в межсезонье из-за простуд

Почему жители древнего города чаще всего умирали именно в межсезонье? Ответ на этот вопрос удалось найти археологам, исследующим некрополи римского периода.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Древний некрополь Херсонеса

Необычная статистика смертности

Анализ останков показал: большинство погребённых ушли из жизни весной, осенью и в конце зимы. Летних смертей почти не зафиксировано.

"Это может означать, что причиной смерти становились простудные заболевания", — пояснил Алексей Каспаров, заведующий лабораторией археологической технологии ИИМК РАН.

Масштабные раскопки и рекорд находок

С 2020 по 2023 год в Южном пригороде Херсонеса нашли более 6,5 млн артефактов — больше, чем за все предыдущие 150 лет. Здесь раскопали некрополи, гончарные мастерские, цистерны и культовые места. Эти работы стали крупнейшими в истории российской археологии.

Как проводили исследование

Учёные сделали изотопный анализ останков десятков людей, захороненных в римское время. Уровень изотопов углерода позволил определить среднюю температуру в момент смерти.

Каспаров отметил, что в те времена медицина была слабо развита, и банальная простуда могла привести к летальному исходу, особенно в периоды пика ОРВИ и ОРЗ. При этом признаков эпидемий или голода не выявлено.

Кто лежал в склепах

Скепы нередко использовались веками. В одной гробнице находили останки и знатных горожан с мясом в рационе, и тех, кто питался скромнее — вероятно, слуг. В целом рацион был достаточным для жизни, хотя и не всегда разнообразным.

Херсонес: город с тысячелетней историей

Город основали греки в V веке до н. э., позже он входил в состав Римской и Византийской империй. Здесь, по преданию, крестился князь Владимир. Херсонес существовал до конца XIV века, пережив смену правителей и культур.

Уточнения

Некро́поль (дословно: "город мёртвых", др.-греч. νεκρός (nekros) — "мёртвый", πόλις (polis) — "город") — комплекс погребений, большое кладбище.

