Город, ушедший под воду, вернул голос через 2000 лет — археологи нашли его послание

Археологи нашли уникальный фрагмент древнегреческого декрета — первый такой за 40 лет исследований Акры, города на берегу Керченского пролива. Это верхняя часть мраморной плиты с бортиком и четырьмя строками текста. Смысл надписи пока не ясен, её передадут специалистам по эпиграфике.
"Найденный фрагмент — свидетельство высокого статуса Акры в ранний период. Ранее мы находили лишь надписи на сосудах и одно свинцовое письмо", — пояснил руководитель экспедиции Виктор Вахонеев.
Такие мраморные декреты устанавливали в центре города. Это доказывает, что Акра была полисом, а не деревушкой.
Акра изучается с 1980-х годов. Долгое время спорили, был ли это небольшой посёлок или полноценный город. Подводные раскопки показали остатки крепостных башен и стен в затопленной части, что подтверждает версию о полисе.
Фрагмент обнаружили на побережье, в кварталах римского периода, пока не затопленных. Он оказался в развалинах дома, разрушенного во время нашествия готов в III веке. Возможно, плиту использовали повторно при строительстве, когда старые кварталы уже были под водой.
"Есть шанс найти остальные части или другие эпиграфические памятники, когда мы начнём изучать центральную площадь", — добавил Вахонеев.
Акра — древний город на восточном побережье Крыма, основанный в VI веке до н. э. Сегодня около 80% его территории скрыто под водой.
Эпигра́фика (от др.-греч. ἐπιγραφή - надпись) — вспомогательная историческая дисциплина (прикладная историческая и филологическая дисциплина), изучающая содержание и формы надписей на твёрдых материалах (камне, керамике, металле и пр.) и классифицирующая их в соответствии с их временным и культурным контекстом.
