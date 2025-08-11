Город, ушедший под воду, вернул голос через 2000 лет — археологи нашли его послание

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:47
Наука

Археологи нашли уникальный фрагмент древнегреческого декрета — первый такой за 40 лет исследований Акры, города на берегу Керченского пролива. Это верхняя часть мраморной плиты с бортиком и четырьмя строками текста. Смысл надписи пока не ясен, её передадут специалистам по эпиграфике.

Археологическая находка Крыма
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Археологическая находка Крыма

Почему находка важна

"Найденный фрагмент — свидетельство высокого статуса Акры в ранний период. Ранее мы находили лишь надписи на сосудах и одно свинцовое письмо", — пояснил руководитель экспедиции Виктор Вахонеев.

Такие мраморные декреты устанавливали в центре города. Это доказывает, что Акра была полисом, а не деревушкой.

История споров о статусе города

Акра изучается с 1980-х годов. Долгое время спорили, был ли это небольшой посёлок или полноценный город. Подводные раскопки показали остатки крепостных башен и стен в затопленной части, что подтверждает версию о полисе.

Где нашли плиту

Фрагмент обнаружили на побережье, в кварталах римского периода, пока не затопленных. Он оказался в развалинах дома, разрушенного во время нашествия готов в III веке. Возможно, плиту использовали повторно при строительстве, когда старые кварталы уже были под водой.

Что дальше

"Есть шанс найти остальные части или другие эпиграфические памятники, когда мы начнём изучать центральную площадь", — добавил Вахонеев.

Справка

Акра — древний город на восточном побережье Крыма, основанный в VI веке до н. э. Сегодня около 80% его территории скрыто под водой.

Уточнения

Эпигра́фика (от др.-греч. ἐπιγραφή - надпись) — вспомогательная историческая дисциплина (прикладная историческая и филологическая дисциплина), изучающая содержание и формы надписей на твёрдых материалах (камне, керамике, металле и пр.) и классифицирующая их в соответствии с их временным и культурным контекстом.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
