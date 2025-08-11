Сотовый оператор не поможет с улучшением навигации

Оператор не чинит GPS: как РЭБ путает навигаторы

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

В соцсетях набирают популярность сообщения: "На операторе А навигатор работает, а на операторе Б — сносит в аэропорт, соседний город, в море".

Фото: freepik.com is licensed under Free More info навигатор

"Точку на карте определяют спутники GPS или ГЛОНАСС. Телефон получает сигнал напрямую с орбиты, сотовая связь в этом процессе не участвует. Путаница тянется ещё с нулевых, когда аббревиатуры GPS и GPRS (старый мобильный интернет) часто смешивали", — заявил Pravda.Ru специалист по мобильной связи Илья Воронцов.

Также распространена иллюзия "видна карта = работает интернет". Если нет сети, не загружаются "плитки" карты, и пользователю кажется, что сломался навигатор.

Дополняет картину технология A-GPS — данные от сотовой сети действительно помогают быстрее найти спутники, но координаты всё равно идут от них, а не от оператора.

Сильные искажения координат часто вызваны работой систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ): сигнал спутников глушится или подменяется, и устройство "перемещает" вас за сотни километров.

В таких случаях ни новый тариф, ни смена SIM-карты (оператора) не помогут. Цель РЭБ — сбить с толку любую технику, работающую по навигации, включая дроны и смартфоны пользователя.

Если же возникает вопрос: "Зачем тогда при атаках БПЛА выключают сотовую связь, раз на навигацию она не влияет?" — ответим... Для того, чтобы по мобильному интернету враг не управлял летящим дроном (например, давно или на "чёрном рынке" закупив SIM-карты мобильных операторов в РФ)

Ранее Pravda.Ru рассказывала об эксперименте — 30 водителям дали навигатор, бумажную карту и ролик, "как ехать". Большинство положились на навигатор, и он "убил" 16 человек поворотом в пропасть.

"Не нужно быть рабом голоса из коробочки, даже если это привычно и удобно", — пишут в соцсетях.

Уточнения

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника



GPS-навигатор — устройство, которое получает сигналы глобальной системы позиционирования с целью определения текущего местоположения устройства на Земле. Устройства GPS обеспечивают информацию о широте и долготе, а некоторые могут вычислить и высоту - если есть сигналы от спутников и не установлены помехи (РЭБ)

