Скорость невидимого разрушения: что обнаружили под ледниками учёные

Международная группа оценила разрушительную силу 180 000 ледников

Ледники на протяжении тысячелетий преображали облик нашей планеты: они вырезали глубокие долины в районе Банфа, размыли грунт в Онтарио, создав плодородные равнины прерий, и продолжают влиять на земную поверхность.

Фото: Веб-сайт НАСА ледник в Арктике

Но как быстро эти гигантские массы льда изменяют ландшафты?

В материале, опубликованном 7 августа в одном из ведущих научных журналов, посвящённых геоисследованиям, группа учёных под руководством географа из Университета Виктории представила наиболее детальное описание процессов разрушения ледников и их воздействия на окружающую среду. Важным результатом их работы стало определение скорости эрозии, происходящей под воздействием более чем 180 тысяч ледников по всему миру.

Для анализа исследователи применили методы машинного обучения, что позволило им предсказать эрозию для 85% существующих ледников. Согласно их расчётам, 99% ледников разрушают поверхность со скоростью от 0,02 до 2,68 миллиметра в год, что можно сравнить с толщиной обычной кредитной карты.

Один из авторов исследования отметил, что условия, вызывающие эрозию под ледниками, оказались сложнее, чем предполагалось ранее. Он пояснил, что на скорость разрушения влияют множество факторов, включая температуру, количество воды под ледяным покровом, тип горных пород в данной местности и тепло, поступающее из недр Земли.

Другой участник проекта подчеркнул, что изучение ледниковой эрозии в условиях активного оледенения представляет собой крайне сложную задачу, однако их исследование даёт возможность оценить этот процесс даже в самых труднодоступных уголках планеты.

Понимание механизмов, управляющих эрозией под ледниками, имеет огромное значение для различных сфер. Это важно для управления природными ландшафтами, обеспечения безопасного хранения ядерных отходов на длительный срок, а также для отслеживания перемещения осадочных пород и питательных веществ, которые играют ключевую роль в экосистемах.

Работа над проектом началась, когда ведущий автор исследования ещё была докторантом в Университете Далхаузи, а завершилась уже в Университете Виктории.

В проекте приняли участие специалисты из различных научных центров, включая Университет Гренобль-Альп во Франции, Дартмутский колледж, Университет штата Пенсильвания и Калифорнийский университет в Ирвайне в США. Исследование проводилось при поддержке Канадской организации, занимающейся вопросами обращения с ядерными отходами, которая также оказала финансовую помощь.

Ледни́к — масса льда преимущественно атмосферного происхождения, испытывающая вязкопластическое течение под действием силы тяжести и принявшая форму потока, системы потоков, купола (щита) или плавучей плиты.

