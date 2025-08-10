Секрет бессмертия в грязи: что скрывают 16-миллионолетние муравьи

Учёные NJIT обнаружили древнейшего карибского муравья в янтаре

Муравьи, которые идеально сливаются с почвой, известны как "земляные муравьи" (Basiceros). Эти насекомые, благодаря своей уникальной маскировке, остаются практически незаметными в природе.

Фото: commons.wikimedia.org by AlejandroLinaresGarcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Янтарь

Недавно исследователи обнаружили, что история этих загадочных существ уходит корнями гораздо глубже в прошлое, чем считалось ранее.

В научной публикации, появившейся в одном из престижных биологических журналов, команда исследователей из Технологического института Нью-Джерси поделилась результатами анализа древней окаменелости, найденной в янтаре возрастом 16 миллионов лет. Этот янтарь был добыт на территории Доминиканской Республики.

Окаменелость представляет собой останки рабочего муравья нового вида, названного Basiceros enana, который оказался значительно меньше своих современных родственников. По мнению учёных, эта находка подтверждает, что такие муравьи когда-то обитали на Карибских островах, но вымерли в период миоцена, длившегося от 23 до 5,3 миллиона лет назад.

Один из авторов исследования отметил, что встретить земляного муравья в дикой природе сегодня — большая редкость из-за их способности скрываться, а обнаружение такого экземпляра в янтаре можно сравнить с находкой драгоценного камня. Он добавил, что эта окаменелость кардинально отличается от всех известных современных видов и вносит значительные изменения в понимание эволюции этого рода муравьёв.

До последнего времени земляные муравьи, известные своей способностью маскироваться с помощью волосков, удерживающих частицы грязи, были зафиксированы только в тропических лесах Центральной и Южной Америки, от Коста-Рики до южных регионов Бразилии. Сегодня этот род насчитывает девять видов, но новая находка заставляет пересмотреть представления о том, как эти насекомые распространялись по планете.

Другой участник исследования подчеркнул, что обычно биогеографическая история видов выглядит достаточно простой. Например, если группа животных обитает только в Южной Америке, нет оснований предполагать, что их предки жили в Карибском регионе. Однако подобные окаменелости демонстрируют, что современное распределение видов может не отражать их сложную эволюционную историю.

Для изучения этого древнего муравья команда использовала современные технологии, включая микрокомпьютерную томографию и 3D-реконструкцию, которые позволили рассмотреть мельчайшие детали строения насекомого. Один из исследователей отметил, что янтарь сохраняет организмы в трёхмерном виде, что даёт возможность получить огромное количество данных даже о таком крошечном существе, как муравей.

Анализ показал, что длина тела Basiceros enana составляет всего 5,13 миллиметра, что делает его самым маленьким представителем рода из всех известных. Для сравнения, современные земляные муравьи могут достигать почти 9 миллиметров. Исследователи установили, что увеличение размеров этих насекомых происходило довольно быстро — за 20 миллионов лет они выросли почти вдвое. Это открытие опровергает прежние предположения о том, что муравьи этого рода изначально были крупными, а затем уменьшились в размерах.

Кроме того, окаменелость показала, что некоторые особенности, позволяющие современным земляным муравьям оставаться незаметными для хищников, существовали уже 16 миллионов лет назад.

Речь идёт о двух типах волосков: длинных, которые удерживают частицы почвы, и коротких, плотно прилегающих к телу, фиксирующих грязь. Один из учёных отметил, что такие адаптации свидетельствуют о том, что стратегия маскировки была выгодна для выживания, хотя наличие этих признаков не обязательно означает, что древние муравьи использовали их точно так же, как современные.

Древний муравей также обладал характерными чертами, такими как загнутый шип на теле, трапециевидная форма головы и челюсти с 12 треугольными зубами, что указывает на его хищнический образ жизни. Однако, несмотря на эти приспособления, карибские земляные муравьи исчезли из региона из-за значительных экологических изменений в миоцене.

Исследователи предположили, что древние сухопутные перешейки могли служить путями для миграции этих муравьёв из материковой части в Карибский бассейн. Один из авторов исследования добавил, что эта окаменелость помогает понять, почему некоторые группы организмов вымирают, в то время как другие продолжают существовать миллионы лет. Другой учёный отметил, что вымирание могло быть связано с утратой экологических ниш или конкуренцией с другими видами, особенно учитывая, что в Карибском регионе наблюдалось сокращение разнообразия хищных муравьёв. С момента формирования янтаря на территории современной Доминиканской Республики исчезло более трети родов муравьёв.

Исследователи подчеркнули, что понимание причин таких локальных вымираний крайне важно для разработки мер по сохранению современного биоразнообразия и предотвращению последствий антропогенного воздействия на природу.

Уточнения

Фосси́лии (лат. fossilis — ископаемый, окаменелость в палеонтологии) — ископаемые остатки организмов или следы их жизнедеятельности, относящиеся к прежним геологическим эпохам.

