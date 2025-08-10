Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 трендов маникюра 2000-х, которые возвращаются: горошек, цветы, стразы и другие
Четыре способа приготовить баклажаны в духовке и на сковороде — рецепты шеф-поваров
Опытные домохозяйки раскрыли, как эффективно почистить раковину без химии с помощью муки
Агрономы предупреждают: лавровый лист и настои трав не спасут ваш сад от вредителей
Пересадка костного мозга помогла устранить рак кожи у пациентки
Остров Монастырь в Сароническом заливе остаётся заповедником дикой природы Греции
Тренер Яблокова предостерегла полных людей от бега и прыжков
Продюсер заявил, что Ротару согласится вернуться в Россию за 15 миллионов рублей
Ожирение у кошек приводит к диабету и болезням сердца — данные ветеринаров

Секрет бессмертия в грязи: что скрывают 16-миллионолетние муравьи

Учёные NJIT обнаружили древнейшего карибского муравья в янтаре
5:35
Наука

Муравьи, которые идеально сливаются с почвой, известны как "земляные муравьи" (Basiceros). Эти насекомые, благодаря своей уникальной маскировке, остаются практически незаметными в природе.

Янтарь
Фото: commons.wikimedia.org by AlejandroLinaresGarcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Янтарь

Недавно исследователи обнаружили, что история этих загадочных существ уходит корнями гораздо глубже в прошлое, чем считалось ранее.

В научной публикации, появившейся в одном из престижных биологических журналов, команда исследователей из Технологического института Нью-Джерси поделилась результатами анализа древней окаменелости, найденной в янтаре возрастом 16 миллионов лет. Этот янтарь был добыт на территории Доминиканской Республики.

Окаменелость представляет собой останки рабочего муравья нового вида, названного Basiceros enana, который оказался значительно меньше своих современных родственников. По мнению учёных, эта находка подтверждает, что такие муравьи когда-то обитали на Карибских островах, но вымерли в период миоцена, длившегося от 23 до 5,3 миллиона лет назад.

Один из авторов исследования отметил, что встретить земляного муравья в дикой природе сегодня — большая редкость из-за их способности скрываться, а обнаружение такого экземпляра в янтаре можно сравнить с находкой драгоценного камня. Он добавил, что эта окаменелость кардинально отличается от всех известных современных видов и вносит значительные изменения в понимание эволюции этого рода муравьёв.

До последнего времени земляные муравьи, известные своей способностью маскироваться с помощью волосков, удерживающих частицы грязи, были зафиксированы только в тропических лесах Центральной и Южной Америки, от Коста-Рики до южных регионов Бразилии. Сегодня этот род насчитывает девять видов, но новая находка заставляет пересмотреть представления о том, как эти насекомые распространялись по планете.

Другой участник исследования подчеркнул, что обычно биогеографическая история видов выглядит достаточно простой. Например, если группа животных обитает только в Южной Америке, нет оснований предполагать, что их предки жили в Карибском регионе. Однако подобные окаменелости демонстрируют, что современное распределение видов может не отражать их сложную эволюционную историю.

Для изучения этого древнего муравья команда использовала современные технологии, включая микрокомпьютерную томографию и 3D-реконструкцию, которые позволили рассмотреть мельчайшие детали строения насекомого. Один из исследователей отметил, что янтарь сохраняет организмы в трёхмерном виде, что даёт возможность получить огромное количество данных даже о таком крошечном существе, как муравей.

Анализ показал, что длина тела Basiceros enana составляет всего 5,13 миллиметра, что делает его самым маленьким представителем рода из всех известных. Для сравнения, современные земляные муравьи могут достигать почти 9 миллиметров. Исследователи установили, что увеличение размеров этих насекомых происходило довольно быстро — за 20 миллионов лет они выросли почти вдвое. Это открытие опровергает прежние предположения о том, что муравьи этого рода изначально были крупными, а затем уменьшились в размерах.

Кроме того, окаменелость показала, что некоторые особенности, позволяющие современным земляным муравьям оставаться незаметными для хищников, существовали уже 16 миллионов лет назад.

Речь идёт о двух типах волосков: длинных, которые удерживают частицы почвы, и коротких, плотно прилегающих к телу, фиксирующих грязь. Один из учёных отметил, что такие адаптации свидетельствуют о том, что стратегия маскировки была выгодна для выживания, хотя наличие этих признаков не обязательно означает, что древние муравьи использовали их точно так же, как современные.

Древний муравей также обладал характерными чертами, такими как загнутый шип на теле, трапециевидная форма головы и челюсти с 12 треугольными зубами, что указывает на его хищнический образ жизни. Однако, несмотря на эти приспособления, карибские земляные муравьи исчезли из региона из-за значительных экологических изменений в миоцене.

Исследователи предположили, что древние сухопутные перешейки могли служить путями для миграции этих муравьёв из материковой части в Карибский бассейн. Один из авторов исследования добавил, что эта окаменелость помогает понять, почему некоторые группы организмов вымирают, в то время как другие продолжают существовать миллионы лет. Другой учёный отметил, что вымирание могло быть связано с утратой экологических ниш или конкуренцией с другими видами, особенно учитывая, что в Карибском регионе наблюдалось сокращение разнообразия хищных муравьёв. С момента формирования янтаря на территории современной Доминиканской Республики исчезло более трети родов муравьёв.

Исследователи подчеркнули, что понимание причин таких локальных вымираний крайне важно для разработки мер по сохранению современного биоразнообразия и предотвращению последствий антропогенного воздействия на природу.

Уточнения

Фосси́лии (лат. fossilis — ископаемый, окаменелость в палеонтологии) — ископаемые остатки организмов или следы их жизнедеятельности, относящиеся к прежним геологическим эпохам.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году
Авто
Эти автомобили считаются самыми надёжными на российском рынке в 2025 году Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Яркие костюмы стали новым трендом для женщин старше 30 лет, советы стилиста
Grand Wagoneer 2026: Jeep готовится к выпуску первого электромобиля в своем классе
Папильон и левретка вошли в список собак с кошачьими чертами поведения
Способы хранения малины: от заморозки до консервирования
Кофейная хитрость: как сохранить свежесть туалета перед отпуском
Николай Сердюков хочет отправить старшую дочь Бородиной учиться в Европу
Тренер Ротач назвала 6 упражнений для быстрого избавления от большого живота
В Индии в сезон дождей стоит посетить Гоа, Ваянад, Маунт-Абу, Удайпур
Растительные белки богаты фитонутриентами для клеточного обновления
Учёные NJIT обнаружили древнейшего карибского муравья в янтаре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.