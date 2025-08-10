Секретный архив древних: 300 000 окаменелостей расскажут всё о прошлом Земли

Миллионы лет назад, в эпоху каменноугольного периода, территория, которая сегодня является северной частью штата Иллинойс за пределами Чикаго, представляла собой совершенно иной мир.
Здесь, на месте, где сейчас расположены знаменитые окаменелости Мейзон-Крик, процветали тропические болота, речные дельты и мелководные моря, населённые древними организмами.
Сотрудники Колледжа искусств и наук Университета Миссури объединили усилия с известным геологом, чтобы провести повторный анализ обширного собрания окаменелостей из этого региона. Коллекция, насчитывающая 300 тысяч сидеритовых конкреций, собранных из почти 350 различных точек, хранится в одном из крупнейших музеев естественной истории в Чикаго.
Эти окаменелости, заключённые в минерал сидерит, представляют собой уникальный источник информации о жизни прошлого, благодаря особым геологическим условиям, которые обеспечили их исключительную сохранность.
Исследования, проводившиеся в этом районе на протяжении десятилетий, включая значительные полевые работы в конце 1970-х годов, позволили учёным воссоздать картину жизни на древнем побережье.
Первоначальные выводы, сделанные в те годы, помогли выделить два основных типа фаунистических сообществ. Первый из них включал останки морских обитателей, населявших прибрежные воды, а второй представлял собой сочетание пресноводных организмов, наземных растений и животных, принесённых речными потоками в дельты.
Современная команда исследователей из Университета Миссури уточнила эти данные, применив новейшие методы анализа и технологии визуализации, доступные в специализированном центре рентгеновского микроанализа. Они сообщили, что им удалось выделить три различные древние среды обитания, включая уникальную переходную зону между прибрежными и морскими территориями.
В каждой из этих зон доминировали определённые виды животных: ближе к берегу обитали пресноводные организмы, дальше в море — медузы и актинии, а в переходной области — морские моллюски и черви.
Процесс формирования окаменелостей происходил в условиях повышения уровня моря, когда обширные угольные болота оказывались затопленными. Исследователи отметили, что различные природные условия влияли на скорость и глубину захоронения организмов, а также на геохимические процессы, которые способствовали образованию минералов, окружающих окаменелости сегодня.
На следующем этапе исследований команда планирует разработать модель, которая покажет, как экосистема Мейзон-Крик связана с угольными пластами, расположенными ниже. Один из участников проекта подчеркнул, что уточнение данных о расположении этого местонахождения поможет лучше понять природу подобных отложений в других угольных бассейнах, особенно учитывая многочисленные эпизоды затопления прибрежных зон в ту эпоху.
Совместная работа с коллегами из частного сектора и Университета Торонто позволила создать наиболее полное и основанное на данных представление о древней экосистеме Мейзон-Крик. Исследователи заявили, что их работа предоставляет уникальную возможность изучить сложные пищевые цепи и понять, как функционировала эта экосистема в конце каменноугольного периода. Результаты исследования были опубликованы в специализированном научном журнале, посвящённом палеобиологии.
