Воздух вместо АЗС: гениальное изобретение спасёт человечество от топливного кризиса

В США испытали установку по производству 4 литров бензина в день из воздуха
3:27
Наука

Американская компания из Нью-Йорка под названием Aircela разработала инновационное устройство, которое может кардинально изменить автомобильную индустрию.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

В условиях, когда продажи электромобилей по всему миру демонстрируют стремительный рост, а переход на электрический транспорт набирает обороты, традиционное топливо всё ещё доминирует, обеспечивая работу более чем 90% автомобилей. Несмотря на очевидный вред для окружающей среды, альтернативные решения пока не могут полностью вытеснить бензин и дизель. Однако новая разработка обещает стать настоящим прорывом.

Суть изобретения заключается в создании топлива прямо из воздуха. Представители компании утверждают, что их устройство уже прошло успешные испытания, продемонстрировав способность производить до четырёх литров бензина ежедневно без использования нефти и без вредных выбросов. Это не просто громкие заявления — технология доказала свою эффективность на практике.

Устройство, по размерам сопоставимое с обычным холодильником, способно преобразовывать воздух в топливо, которое по своим химическим свойствам ничем не отличается от бензина, продающегося на автозаправках. При этом процесс полностью экологичен. Воздух пропускается через специальный фильтр, содержащий гидроксид калия, который улавливает углекислый газ.

Параллельно с этим машина вырабатывает водород, разделяя молекулы воды с помощью электролиза, работающего на энергии солнца. Затем углекислый газ и водород поступают в реактор, где под воздействием катализатора превращаются сначала в метанол, а затем в полноценный бензин. Полученное топливо полностью совместимо с любыми двигателями внутреннего сгорания, что исключает необходимость внесения изменений в конструкцию автомобилей.

Одним из главных преимуществ технологии является её универсальность. Она позволяет владельцам автомобилей самостоятельно производить топливо в любом месте, что особенно актуально для жителей удалённых регионов, где доступ к заправочным станциям ограничен. Разработка базируется на исследованиях известного физика, который считается одним из первых, кто изучал возможность улавливания углекислого газа непосредственно из атмосферы. Важно отметить, что использование этого устройства не требует изменений в существующей инфраструктуре распределения топлива или в конструкции транспортных средств.

На этапе тестирования, который проходил в Лос-Анджелесе, устройство показало себя как потенциальный инструмент для перехода к углеродно-нейтральному топливу без необходимости менять привычки автомобилистов. Пока стоимость устройства официально не объявлена, но, по предварительным данным, она может составить от 14 до 18,5 тысяч евро. Планируется, что массовое внедрение технологии начнётся уже следующей осенью.

Эта разработка открывает новые перспективы для автомобильной отрасли, предлагая решение, которое сочетает в себе экологичность, удобство и доступность. Если проект окажется успешным, он может стать важным шагом на пути к снижению зависимости от ископаемого топлива и уменьшению углеродного следа транспорта.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
