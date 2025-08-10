Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сергей Лазарев снял острую пародию на подтанцовку Татьяны Булановой
Цветы в интерьере: от улучшения воздуха до поднятия настроения
В Мумбаи и Рио-де-Жанейро призвали пересмотреть отношение к экскурсиям в бедные кварталы
4 упражнения для развития ловкости: тренируйтесь как профессиональные спортсмены
В список бесполезных элементов в авто попали фальшвыхлоп и декоративный карбон
Секрет хрустящих огурцов: маринование без стерилизации на зиму
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
В США испытали установку по производству 4 литров бензина в день из воздуха
Питание для красоты: как восполнить нехватку витаминов для ногтей

За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества

Команда исследователей заявила о готовности проекта 400-летнего полета к Альфа Центавра
3:44
Наука

Команда разработчиков представила проект уникального космического аппарата, способного доставить до 2,4 тысячи человек к звёздной системе, ближайшей к нашей.

Гибель галактики
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гибель галактики

Этот амбициозный план предполагает путешествие на расстояние в 40 триллионов километров, которое, по оценкам создателей, займёт около четырёх веков. Аппарат, получивший название Chrysalis, задуман как дом для нескольких поколений людей, которые будут рождаться, жить и умирать на борту, не достигая конечной цели своего пути.

Конструкция корабля предусматривает возможность высадки пассажиров на поверхность Проксимы Центавра b — планеты, схожей с Землёй и считающейся потенциально пригодной для жизни.

Чтобы подготовить первых участников миссии к столь необычным условиям, им предстоит пройти длительный этап изоляции в Антарктиде, который может занять от 70 до 80 лет. Это необходимо для психологической адаптации к жизни в замкнутом пространстве на протяжении многих поколений.

Сам корабль, который, по прогнозам, может быть построен за 20-25 лет, будет оснащён системой искусственной гравитации, создаваемой за счёт постоянного вращения. Его структура напоминает матрёшку, где каждый уровень выполняет свою функцию. Центральная часть корабля предназначена для хранения модулей, которые обеспечат высадку на планету, а также оборудования для связи.

Первый внутренний слой будет посвящён производству еды: здесь планируется выращивать растения, грибы, микроорганизмы, насекомых и даже животных в специально созданных условиях. Также на этом уровне будут воссозданы экосистемы, такие как тропические или северные леса, чтобы сохранить биологическое разнообразие. Второй слой отведён под общественные пространства, включая парки, образовательные учреждения, медицинские центры и библиотеки.

Третий уровень займут жилые помещения, оснащённые системами очистки воздуха и регулировки температуры. Четвёртый слой станет зоной производства, где будут работать предприятия по переработке отходов, фармацевтике и другим отраслям.

Наконец, внешний уровень превратится в склад для хранения материалов, техники и оборудования, а его обслуживание будет полностью автоматизировано с использованием роботов.

Для поддержания стабильности на борту численность населения будет строго контролироваться: оптимальное количество жителей составит около 1,5 тысячи человек, а максимальное не превысит 2,4 тысячи. Управление кораблём и его системами возложат на искусственный интеллект, который также будет следить за передачей знаний между поколениями и обеспечивать устойчивость социальной структуры.

Хотя проект пока остаётся лишь гипотетическим, поскольку зависит от технологий, таких как ядерные реакторы синтеза, которые ещё не созданы, он уже получил высокую оценку на международном конкурсе Project Hyperion Design Competition.

Жюри отметило, что проект выделяется своей целостностью и новаторским подходом к созданию автономной среды обитания. Команда разработчиков, состоящая из пяти человек, была удостоена главного приза за свою работу.

Этот проект, несмотря на свою теоретическую природу, открывает новые горизонты в понимании того, как человечество может осваивать дальний космос, и даёт пищу для размышлений о будущем межзвёздных путешествий.

Уточнения

А́льфа Цента́вра α Центавра — тройная звёздная система в созвездии Центавра. Два компонента, солнцеподобные α Центавра А и α Центавра B, невооружённому глазу видны как одна звезда −0,27m, благодаря чему α Центавра является третьей по яркости звездой ночного неба. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Домашние животные
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Наука и техника
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов Аудио 
Учёные из России и США выяснили: скифы не имели общего этнического происхождения
Наука и техника
Учёные из России и США выяснили: скифы не имели общего этнического происхождения Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Генетика и опыт общения влияют на избирательную привязанность домашних животных
Простой способ получить идеальный вкус персиков
BMW X1, RAV4 и Juke включены в список переоценённых подержанных авто
Торговые войны: Бразилия может стать следующей после Индии
В английской деревне Херст-Грин открыт туристический маршрут по местам, связанным с Толкином
Уксус и лимонный сок помогут отпугнуть мух из дома
Жареные кабачки с сырной намазкой: 5 ингредиентов и минимум времени
Упражнения с мячом и валиком помогают расслабить мышцы ног — советы специалистов
Новый тренд красоты: как филлеры в плечи меняют представление о силуэте
Дочь рэпера Тимати похвасталась уменьшенным в размерах Айфоном 18
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.