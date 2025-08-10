За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества

Команда исследователей заявила о готовности проекта 400-летнего полета к Альфа Центавра

Команда разработчиков представила проект уникального космического аппарата, способного доставить до 2,4 тысячи человек к звёздной системе, ближайшей к нашей.

Гибель галактики

Этот амбициозный план предполагает путешествие на расстояние в 40 триллионов километров, которое, по оценкам создателей, займёт около четырёх веков. Аппарат, получивший название Chrysalis, задуман как дом для нескольких поколений людей, которые будут рождаться, жить и умирать на борту, не достигая конечной цели своего пути.

Конструкция корабля предусматривает возможность высадки пассажиров на поверхность Проксимы Центавра b — планеты, схожей с Землёй и считающейся потенциально пригодной для жизни.

Чтобы подготовить первых участников миссии к столь необычным условиям, им предстоит пройти длительный этап изоляции в Антарктиде, который может занять от 70 до 80 лет. Это необходимо для психологической адаптации к жизни в замкнутом пространстве на протяжении многих поколений.

Сам корабль, который, по прогнозам, может быть построен за 20-25 лет, будет оснащён системой искусственной гравитации, создаваемой за счёт постоянного вращения. Его структура напоминает матрёшку, где каждый уровень выполняет свою функцию. Центральная часть корабля предназначена для хранения модулей, которые обеспечат высадку на планету, а также оборудования для связи.

Первый внутренний слой будет посвящён производству еды: здесь планируется выращивать растения, грибы, микроорганизмы, насекомых и даже животных в специально созданных условиях. Также на этом уровне будут воссозданы экосистемы, такие как тропические или северные леса, чтобы сохранить биологическое разнообразие. Второй слой отведён под общественные пространства, включая парки, образовательные учреждения, медицинские центры и библиотеки.

Третий уровень займут жилые помещения, оснащённые системами очистки воздуха и регулировки температуры. Четвёртый слой станет зоной производства, где будут работать предприятия по переработке отходов, фармацевтике и другим отраслям.

Наконец, внешний уровень превратится в склад для хранения материалов, техники и оборудования, а его обслуживание будет полностью автоматизировано с использованием роботов.

Для поддержания стабильности на борту численность населения будет строго контролироваться: оптимальное количество жителей составит около 1,5 тысячи человек, а максимальное не превысит 2,4 тысячи. Управление кораблём и его системами возложат на искусственный интеллект, который также будет следить за передачей знаний между поколениями и обеспечивать устойчивость социальной структуры.

Хотя проект пока остаётся лишь гипотетическим, поскольку зависит от технологий, таких как ядерные реакторы синтеза, которые ещё не созданы, он уже получил высокую оценку на международном конкурсе Project Hyperion Design Competition.

Жюри отметило, что проект выделяется своей целостностью и новаторским подходом к созданию автономной среды обитания. Команда разработчиков, состоящая из пяти человек, была удостоена главного приза за свою работу.

Этот проект, несмотря на свою теоретическую природу, открывает новые горизонты в понимании того, как человечество может осваивать дальний космос, и даёт пищу для размышлений о будущем межзвёздных путешествий.

Уточнения

А́льфа Цента́вра α Центавра — тройная звёздная система в созвездии Центавра. Два компонента, солнцеподобные α Центавра А и α Центавра B, невооружённому глазу видны как одна звезда −0,27m, благодаря чему α Центавра является третьей по яркости звездой ночного неба.

