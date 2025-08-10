Мост в никуда: Италия строит дорогу в катастрофу

Италия против моста: в случае землетрясения он соединит два кладбища

3:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Проект строительства моста через Мессинский пролив, о котором говорят уже не одно десятилетие, получил окончательное одобрение межведомственного комитета по экономическому программированию и устойчивому развитию (Cipess).

Фото: commons.wikimedia.org by Giorgio Minguzzi from Italy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Остров Устика

Однако не все поддерживают эту инициативу. Среди критиков — известный геолог Марио Тоцци, который в своей статье для издания La Stampa выразил серьёзные сомнения в целесообразности проекта.

По мнению Тоцци, главная цель строительства моста заключается не в улучшении транспортного сообщения, необходимость которого ещё предстоит доказать, а в создании символического объекта, который должен продемонстрировать успехи политиков и строительных компаний, а также в предполагаемом экономическом эффекте для региона.

Он считает, что этот проект может стать очередным примером неэффективного использования государственных средств, сравнивая его с "собором в пустыне". На реализацию проекта планируется потратить 14 миллиардов евро, что, как отметил геолог, лишит финансирования другие важные направления. Например, обновление устаревших сицилийских железных дорог или строительство высокоскоростной магистрали Салерно-Реджо-Калабрия.

Тоцци также обратил внимание на проблему приоритетов, особенно в контексте сейсмической опасности региона. Он подчеркнул, что район между Калабрией и Сицилией является зоной с наивысшим риском землетрясений в Средиземноморье.

Хотя мосты в сейсмоопасных зонах строить возможно, геолог считает, что гораздо важнее направить ресурсы на укрепление школ и общественных зданий в провинциях Мессина и Реджо-ди-Калабрия, чтобы они могли выдержать землетрясение. По его данным, только четверть построек в этих районах способны пережить толчки магнитудой 7,1, подобные тем, что разрушили Мессину в 1908 году. В случае сильного землетрясения, как отметил Тоцци, мост, возможно, и устоит, но будет соединять два разрушенных региона, превращённых в "кладбища".

Геолог также выразил обеспокоенность недостаточной изученностью геологических особенностей региона. Он указал, что данные о подводных разломах крайне ограничены, а недавно обнаруженный разлом Пальми до сих пор остаётся малоисследованным. По его мнению, это ставит под сомнение безопасность проекта.

Ещё одним спорным моментом, на который обратил внимание Тоцци, является включение в проект моста высокоскоростной железной дороги.

Он отметил, что мост через Мессинский пролив должен стать самым длинным однопролётным мостом в мире, однако ни один из подобных объектов, построенных ранее, не используется для высокоскоростных поездов. В качестве примера он привёл мост Акаси в Японии, где после землетрясения 1995 года от идеи железной дороги отказались из-за смещения конструкции.

Аналогично, на мосту через пролив Дарданеллы в Турции железнодорожное сообщение отсутствует, а поезда проходят через туннель. Тоцци выразил сомнение в том, что высокоскоростная железная дорога на мосту через Мессинский пролив будет реализована, и предположил, что проект может быть упрощён до автомобильного моста из-за технических сложностей.

Уточнения

Месси́нский проли́в — соединяющий Ионическое море с Тирренским пролив между восточным берегом Сицилии и южным берегом региона Калабрия на одноименном полуострове, входящем в состав Апеннинского полуострова.

